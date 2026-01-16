自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）帕拉斯主唱「因為周董」學古箏 搭公車被誤會「帶棺材」

（記者王文麟攝）（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕新人樂團「PALLAS」帕拉斯由主唱FAMA、團長兼吉他手小葵、貝斯手漢堡，以及年紀最小的鼓手大寶組成，四人都愛打電動，也有擅長樂器，其中主唱FAMA小時候學古箏，竟然是因為爸爸太喜歡周杰倫在《菊花台》MV彈古箏，去幫他報名。

FAMA談到：「結果那裡學古箏的只有我是男生，同學都嘲笑我古箏是女生在彈的，因為常被笑，我最後不想學古箏，可是有基礎都記在腦裡。」之前帕拉斯去參加超犀利趴演出，FAMA自己提古箏搭公車過去，沒想到司機看到他提著大型琴箱竟驚訝問：「你這是棺材啊？」他趕緊打開給司機看才解開疑惑。

（記者王文麟攝）（記者王文麟攝）

帕拉斯推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，由小葵和音樂人父親彭莒欣共同創作，他父親曾寫過杜德偉《脫掉》、任賢齊《兩極》、黎明《不會讓你哭》等歌曲，這次專輯也由他和爸爸共同製作，被問到會被擔心說成「靠爸」？小葵霸氣說：「不擔心，有資源就用是聰明，實力是可以驗證的。」 他也開玩笑說自己是「搖滾樂手的叛逆兒子」。

小葵負責專輯裡所有詞曲創作，她非常喜歡寫歌，更是從國小三年級就夢想未來可以當製作人，和他交情很好的貝斯手漢堡說：「他會是下一個周杰倫、阿信，他的創作就是最好。」對小葵充滿信心。

（記者王文麟攝）（記者王文麟攝）

漢堡小時候學古典鋼琴，但長大後聽了五月天的《軋車》，聽到樂器衝撞很酷，「原來音樂有這樣表現空間！」他開始聽很多搖滾歌曲，邦喬飛、皇后合唱團他都超愛。他說：「我超愛搖滾樂的，只要持續有興趣就好。」

團中「忙內」大寶3月才會滿20歲，他說有點捨不得要和「1」字頭揮別，他抱怨在團裡沒有被寵的感覺，「他們對待我和正常同事一樣。」還開玩笑說：「沒把我當人看，常欺侮我，漢堡最愛弄我，喜歡亂抓我。」小葵還會打電話嚇大寶，大寶說：「我會相信，到現場才發現被騙了！」由於大寶當初「面試」影片在家裡只穿著背心和內褲打鼓，團員開玩笑虧他是「小脫星」。

