自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年 自問：我不完整了嗎

梁云菲坦言長期飽受婦科疾病折磨，已接受子宮切除手術。（翻攝自IG）梁云菲坦言長期飽受婦科疾病折磨，已接受子宮切除手術。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕以作風直率著稱的「國光女神」梁云菲，今日（16日）震撼宣布已接受手術切除子宮。她公開手術紀錄影片，揭露自己長期飽受婦科疾病折磨，甚至在術後因劇痛在病床上崩潰痛哭。

梁云菲坦言，過去幾年她始終在與經痛搏鬥，卻一直沒能根治，直到近期進一步檢查才發現驚人真相。她表示：「這幾年來一直被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤，這是兩件完全不同的病症。」 她解釋，一般肌瘤尚可針對病灶切除，但子宮肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整個子宮。

梁云菲因對多種藥物過敏，術後止痛選擇有限，坦言疼痛成為最大考驗。（翻攝自IG）梁云菲因對多種藥物過敏，術後止痛選擇有限，坦言疼痛成為最大考驗。（翻攝自IG）

面對長期的大量出血與疼痛，加上並無生育計畫，梁云菲5天前她前往大型醫院面診後，當機立斷決定當天下午就送進手術室，「我並沒有因為這件事，開心或不開心，反而沒什麼情緒，就是當機立斷的處理完，因爲我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。」

手術雖順利結束，但術後的恢復對她而言才是真正的考驗。由於梁云菲對多種藥物嚴重過敏，導致術後可使用的止痛選擇極少，疼痛感排山倒海而來。她坦言當時每天唯一的慰藉，就是護理人員前來施打針劑的時刻：「早上、晚上，只要按下紅色的按鈕，就會有護理人員來幫我打止痛針。」 脆弱又堅強的模樣，令不少網友看了直呼心疼。

梁云菲曾一度陷入自我懷疑，但最終選擇正面擁抱人生變化。（翻攝自IG）梁云菲曾一度陷入自我懷疑，但最終選擇正面擁抱人生變化。（翻攝自IG）

除了生理上的痛楚，切除器官帶來的心理衝擊也不小。梁云菲透露曾一度陷入自我懷疑，自問「沒有了子宮，是不是就不完整了？」但她很快找回勇氣，認為靈魂不該被身體結構限制，

面對2026年意外的開局，梁云菲選擇正面擁抱，「遇見了，就面對。感謝這2026的精彩開局。也謝謝自己依然果斷勇敢。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中