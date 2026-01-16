自由電子報
娛樂 最新消息

台灣網購「超商取貨」是23歲的她發明？自豪放話：全亞洲都在用

周品均被封為「電商女王」。（翻攝自IG）周品均被封為「電商女王」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／台北報導〕「電商女王」、前東京著衣創辦人周品均近日話題不斷，她因自稱「台灣的超商取貨是我發明的」，掀起網路熱議。她昨在 Threads 發文直言：「台灣的超商取貨，是23歲時的我發明的。」還語帶玩笑補充：「以防你不知道，我小聲說一下。」隨後在留言區進一步說明，表示如今大家習以為常的網購流程，其實在2000年初仍屬前所未見，「當時是我親自去跟統一超商提 idea，系統也是我家工程師寫的」，並強調若沒有這套流程，網購市場很難快速做大。

周品均指出，當時親自向統一集團提案，並以自家東京著衣龐大的包裹量作為試營運基礎，說服對方嘗試這項新模式。待系統穩定後，才逐步開放給其他網路品牌使用，並延伸出逆物流、取貨付款等功能，最終成為台灣電商最重要的金流與物流模式之一。她也自豪地說：「最後全亞洲都在用！」

周品均稱網購的超商取貨是她發明。（翻攝自IG）周品均稱網購的超商取貨是她發明。（翻攝自IG）

貼文曝光後迅速引發討論，不少粉絲力挺直呼「沒申請專利真的太可惜了」，但她回應：「超商畢竟不是我開的，只是想出這套流程並寫了系統。」她坦言現在回頭看，或許應該保留系統使用權才對，「當時只是小朋友，不懂這是多偉大的事，就直接把系統開發好送給別人拿去賺錢了。」

只是也有網友提出質疑，翻出維基百科指出博客來早在2000年6月1日就與統一超商合作，推出「7-ELEVEN 取貨再付款」的服務機制，依周品均出生年份推算，她23歲約落在2004年至2005年間，時間點似乎有所落差，讓網民忍不住酸：「想流量想瘋了吧」，但她可能見多酸民，對此倒是沒回應。

