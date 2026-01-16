自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

強手陳亭妃來了 謝龍介被虧「要加油」

2026民進黨台南市長初選結果，由南市立委陳亭妃勝出。（記者洪瑞琴攝）2026民進黨台南市長初選結果，由南市立委陳亭妃勝出。（記者洪瑞琴攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨15日公布2026台南市長初選民調，立委陳亭妃以2.69個百分點差距擊敗立委林俊憲勝出，預計21日正式提名，這也是陳亭妃第3度與國民黨立委謝龍介在單一席次選舉對決，力拚成為台南4百年來首位女市長。

根據民進黨提供對比式民調成績，陳亭妃對上謝龍介為60.8557％對13.8631％，林俊憲對謝龍介則為58.1630％對21.6493％。

TVBS《國民大會》主持人謝曜州在臉書發文恭喜陳亭妃，他說：「陳亭妃初選以來，鮮少攻擊對手，也不浪費錢辦大型造勢，一步一腳印，認真跑行程。」並透露傳言要司法伺候她，講了大半年了，也都是繪聲繪影，「最近對她的攻擊都是陳年老故事、甚至有的是捏造的假事件，陳亭妃都不受影響，她的格局、處事值得尊敬！」

謝曜州最後表示：「強手來了，謝龍介要加油了！」

現年51歲陳亭妃曾任3屆台南市議員、蟬聯5屆立委，2018年參與台南市長黨內初選，敗給現任市長黃偉哲，為從政生涯首場敗仗，本屆重振旗鼓並取得提名。

針對初選結果，民進黨秘書長徐國勇強調，大家會團結往前走，目標只有一個字，就是「贏」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中