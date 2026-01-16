強手陳亭妃來了 謝龍介被虧「要加油」

2026民進黨台南市長初選結果，由南市立委陳亭妃勝出。（記者洪瑞琴攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨15日公布2026台南市長初選民調，立委陳亭妃以2.69個百分點差距擊敗立委林俊憲勝出，預計21日正式提名，這也是陳亭妃第3度與國民黨立委謝龍介在單一席次選舉對決，力拚成為台南4百年來首位女市長。

根據民進黨提供對比式民調成績，陳亭妃對上謝龍介為60.8557％對13.8631％，林俊憲對謝龍介則為58.1630％對21.6493％。

TVBS《國民大會》主持人謝曜州在臉書發文恭喜陳亭妃，他說：「陳亭妃初選以來，鮮少攻擊對手，也不浪費錢辦大型造勢，一步一腳印，認真跑行程。」並透露傳言要司法伺候她，講了大半年了，也都是繪聲繪影，「最近對她的攻擊都是陳年老故事、甚至有的是捏造的假事件，陳亭妃都不受影響，她的格局、處事值得尊敬！」

謝曜州最後表示：「強手來了，謝龍介要加油了！」

現年51歲陳亭妃曾任3屆台南市議員、蟬聯5屆立委，2018年參與台南市長黨內初選，敗給現任市長黃偉哲，為從政生涯首場敗仗，本屆重振旗鼓並取得提名。

針對初選結果，民進黨秘書長徐國勇強調，大家會團結往前走，目標只有一個字，就是「贏」。

