娛樂 最新消息

梁靜茹無預警關閉微博 「消失7天」有驚人發現

梁靜茹微博關閉引發討論。（左取自梁靜茹微博，右超級圓頂提供，本報合成）梁靜茹微博關閉引發討論。（左取自梁靜茹微博，右超級圓頂提供，本報合成）

〔娛樂頻道／綜合報導〕情歌天后梁靜茹全新巡演《Best，茹果我不唱情歌》日前在攝氏2度低溫下完成廈門站演出，不料演出結束後，她擁有逾1600萬粉絲官方微博帳號無預警關閉，頁面顯示「內容暫不可見」，網路上迅速出現各種揣測聲浪，但消失7天後昨（15）日微博被發現重啟。

梁靜茹微博被發現重啟後，帳號開啟「一鍵保護」模式，但搜尋難度增加，主頁更無法關注，《鏡週刊》報導，昨午後限制更多，僅限博主關注的人可留言，且過往博文幾乎全數隱藏，僅剩半年內少數幾篇轉發訊息，引發圈內熱議。

針對外界各種揣測，梁靜茹經紀公司出面回應，強調微博平台上出現大量不實訊息與惡意抹黑內容，已正式授權巡演主辦單位啟動法律程序，將依法追究相關責任，並表示會以法律手段全力捍衛藝人權益，感謝外界對梁靜茹的關心與支持。

美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際討論，有牆內中國網友「陰陽怪氣」大量轉發歌手梁靜茹名曲《可惜不是你》，暗諷可惜被抓的不是中國國家豬習習近平，結果不僅這首歌遭到禁播，梁靜茹8日被發現關閉微博，不過許多中媒解釋，是因為她身材發福引發討論，才暫時關閉社群。

