八點檔女王淡出12年！連靜雯吐實一場病改寫人生

〔記者邱奕欽／台北報導〕「八點檔女王」連靜雯自2013年拍完《天下女人心》後，便離開熟悉的本土劇戰場轉身投入直銷產業，如今轉職第10年事業有成，她昨（15日）罕見吐露心聲吐實人生轉彎關鍵，坦言一切始於「一場病」。

連靜雯事業多元發展，女演員轉型十分成功。（資料照，記者胡舜翔攝）

連靜雯淡出演藝圈12年，近日回顧過去身為八點檔演員，幾乎每天都在鏡頭前演繹別人的人生，生活節奏被工作推著往前走，卻很少真正為自己停下腳步，直到身體狀況亮起警訊生了一場病，自己才首次正視內心的疑問，「如果連健康都失去，我還剩下什麼？」因此開始明白，健康從來不是理所當然，人生更不能交由別人替自己決定。

請繼續往下閱讀...

在那個關鍵時刻，連靜雯選擇「轉彎」離開熟悉的八點檔舞台，踏上一條沒有人替她寫好劇本的人生。外界曾形容她是「順境學轉舵」看似幸運，但連靜雯坦言這條轉職之路一點也不輕鬆，懷疑、否定、挫折與壓力從未缺席，甚至比過去拍戲時更加真實而直接。

連靜雯也分享，正因為一路走來並不容易，才更清楚能把人生方向盤握在自己手裡，才是真正的底氣，直至今日也總算可以給自己一個交代，她感謝一路提攜的事業導師，以及在低谷時仍願意相信她的夥伴，坦言這段轉職10年的歷程讓自己學會為人生負責，並影響更多生命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法