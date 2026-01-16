自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

長太帥會害人？車銀優拍戲被嫌「兇不起來」導演出手了

〔記者鍾志均／綜合報導〕「長太帥也是一種罪？」這句話用在韓國「臉蛋天才」車銀優身上，恐怕一點都不誇張！

車銀優在《王牌經紀人》中飾演瀕臨解散的偶像團體成員。（緯來戲劇提供）車銀優在《王牌經紀人》中飾演瀕臨解散的偶像團體成員。（緯來戲劇提供）

由車銀優主演的話題韓劇《王牌經紀人》將在台播出，戲外最熱門的討論點，竟然不是劇情有多狗血，而是車銀優的天使笑容，竟成了演戲最大絆腳石。

在《王牌經紀人》中，車銀優飾演男團成員，不只要唱跳，還在「劇中劇」挑戰性格狠辣、說話帶刺的渣男角色，堪稱出道以來最大形象反差。

據悉，拍攝團員衝突、拉扯衣領等高張力戲碼時，對手演員常「兇不起來」，只因一對上車銀優那張臉就忍不住笑場；而車銀優也頻頻NG，直呼：「真的很難耍狠。」最後甚至連導演都得出聲糾正，工作人員緩頰：「他真的看起來太善良了啦。」

在《王牌經紀人》中，車銀優（左）與安孝燮（右）都愛上經紀人徐恩秀。（緯來戲劇提供）在《王牌經紀人》中，車銀優（左）與安孝燮（右）都愛上經紀人徐恩秀。（緯來戲劇提供）

《王牌經紀人》故事圍繞男團S.O.U.L展開，成員們因捲入抄襲風波，事業瞬間跌入谷底，面臨解散命運。就在此時，徐恩秀飾演的經紀人登場，意外擁有「預知未來」的能力，看見團體未來爆紅的畫面，決定賭上一切逆轉命運。

更灑狗血的是，車銀優與安孝燮在劇中不只是隊友，還同時愛上這位拚命型經紀人，正式開啟「顏值天花板級」三角戀模式，讓觀眾一邊追事業線、一邊追感情線。

為讓世界觀更真實，製作單位乾脆把S.O.U.L當成真的偶像男團經營，不只設定完整背景，還開設官方IG帳號與粉絲互動。

車銀優因此回想起自己練習生時期，透露，當年被星探發掘後進入藝術高中，父母非但沒有反對，反而鼓勵他「試試看」，才一路走到現在。戲裡角色勇往直前，戲外的他卻自認偏膽小，反而更能理解角色的掙扎。

安孝燮在劇中飾演來自蒙古、精通多國語言的創作型天才歌手，是團體的關鍵王牌。他坦言，因為身邊不少演員本身就是真正的歌手，拍攝時壓力相當大，幸好車銀優與其他成員在現場互相幫忙，才讓整體拍攝順利完成。

《王牌經紀人》於16日晚間9點首播，週一至五晚間8至10點在緯來戲劇43頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中