長太帥會害人？車銀優拍戲被嫌「兇不起來」導演出手了

〔記者鍾志均／綜合報導〕「長太帥也是一種罪？」這句話用在韓國「臉蛋天才」車銀優身上，恐怕一點都不誇張！

車銀優在《王牌經紀人》中飾演瀕臨解散的偶像團體成員。（緯來戲劇提供）

由車銀優主演的話題韓劇《王牌經紀人》將在台播出，戲外最熱門的討論點，竟然不是劇情有多狗血，而是車銀優的天使笑容，竟成了演戲最大絆腳石。

在《王牌經紀人》中，車銀優飾演男團成員，不只要唱跳，還在「劇中劇」挑戰性格狠辣、說話帶刺的渣男角色，堪稱出道以來最大形象反差。

據悉，拍攝團員衝突、拉扯衣領等高張力戲碼時，對手演員常「兇不起來」，只因一對上車銀優那張臉就忍不住笑場；而車銀優也頻頻NG，直呼：「真的很難耍狠。」最後甚至連導演都得出聲糾正，工作人員緩頰：「他真的看起來太善良了啦。」

在《王牌經紀人》中，車銀優（左）與安孝燮（右）都愛上經紀人徐恩秀。（緯來戲劇提供）

《王牌經紀人》故事圍繞男團S.O.U.L展開，成員們因捲入抄襲風波，事業瞬間跌入谷底，面臨解散命運。就在此時，徐恩秀飾演的經紀人登場，意外擁有「預知未來」的能力，看見團體未來爆紅的畫面，決定賭上一切逆轉命運。

更灑狗血的是，車銀優與安孝燮在劇中不只是隊友，還同時愛上這位拚命型經紀人，正式開啟「顏值天花板級」三角戀模式，讓觀眾一邊追事業線、一邊追感情線。

為讓世界觀更真實，製作單位乾脆把S.O.U.L當成真的偶像男團經營，不只設定完整背景，還開設官方IG帳號與粉絲互動。

車銀優因此回想起自己練習生時期，透露，當年被星探發掘後進入藝術高中，父母非但沒有反對，反而鼓勵他「試試看」，才一路走到現在。戲裡角色勇往直前，戲外的他卻自認偏膽小，反而更能理解角色的掙扎。

安孝燮在劇中飾演來自蒙古、精通多國語言的創作型天才歌手，是團體的關鍵王牌。他坦言，因為身邊不少演員本身就是真正的歌手，拍攝時壓力相當大，幸好車銀優與其他成員在現場互相幫忙，才讓整體拍攝順利完成。

《王牌經紀人》於16日晚間9點首播，週一至五晚間8至10點在緯來戲劇43頻道播出。

