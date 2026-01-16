不只「翻車」更翻越國界！前賽車技師上路翻新經典老車

《翻新中古車：世界巡迴》深入墨西哥金龜車越野聚會，老車文化在沙塵中熱血沸騰。（Discovery提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Discovery頻道《翻新中古車：世界巡迴》全新第2季正式回歸，讓車迷引頸期盼。這回不只翻車，更是翻越國界、翻新文化。節目靈魂人物麥可再度攜手前賽車技師馬克，展開一場橫跨拉丁美洲、南美洲與歐洲的全球修車冒險，深入各地街頭，尋找最受當地車迷追捧的經典車款，挑戰「買得精、修得狠、賣得快」的極限任務。

語言不通、零件難尋、交車期限步步逼近，每一站都是硬仗。兩人必須仰賴當地車迷的專業與經驗，克服文化差異與技術難題，將一輛輛被時光掩埋的老車翻新重生，甚至成功轉售。

《翻新中古車：世界巡迴》 將經典金龜車大變身，直上賽車規格，化身狂野越野猛獸。（Discovery提供）

節目中分工明確、火花十足：精打細算的麥可責以低價入手經典車與二手零件，精準掌控預算與市場行情；馬克則以過往麥拉倫車隊的技師背景，祭出專業級翻新技術，大膽嘗試各種挑戰，破解車款先天劣勢。兩人默契十足，讓每次改裝都充滿驚喜與看點。

《翻新中古車：世界巡迴》兩位主持人分別駕駛標準與翻新版福斯SP2，速度與性能正面交鋒。（Discovery提供）

《翻新中古車：世界巡迴》第2季共10集，將帶領觀眾橫掃全球車壇傳奇：在墨西哥，將經典金龜車改造成賽車規格的越野猛獸，征服沙漠、山丘與海灘的多變地形。旅途中，兩位主持人也深入體驗各國獨特的汽車文化，熱血、專業、文化一次到位！節目即日起每星期三晚間9點在Discovery頻道首播。

