自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家人瞬變致命獵殺者！《猩瘋血雨》打造極致驚悚掀話題

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟然化身為致命的獵殺者，藉此以全新視角重塑恐怖元素，帶來一場令人腎上腺素狂飆的觀影體驗，上週末（1月9至11日）在北美一上映就勇奪新片票房冠軍，成功掀起話題熱潮。電影充滿老派驚悚的氛圍，而且呈現最純粹、最凶猛以及最令人難忘的恐怖片極致震撼感。

《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟然化身為致命的獵殺者。（UIP提供）《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟然化身為致命的獵殺者。（UIP提供）

導演約翰尼斯羅伯茲找來一群全心全意投入的演員，徹底沉浸於既辛苦又可怕的拍攝過程，「我們的演員真的非常優秀，他們經歷了無數的挑戰，而且完全投入他們各自的角色，不管是在身體或是情感上都非常耗費心力。他們以細膩逼真的演出讓這個世界感覺非常真實，所以當恐怖事件爆發的時候，一切都真實到令人不寒而慄。」

在電影的一開始，潘伯洛一家人，父親亞當和他的一對女兒露西和艾琳，正試圖走出妻子和母親最近才剛過世的陰影。父親亞當是一名暢銷作家，他選擇全心全意地投入工作之中，藉此逃避他痛失愛妻的悲傷。露西則在悲劇發生不久後就離家前往外地就讀大學，她的這個決定也無形之中撕裂了這個家庭的關係。

導演約翰尼斯羅伯茲說：「露西基本上逃離了這一切，而且拋棄了她的家人，尤其是她的妹妹艾琳。她覺得自己留在家就必須面對許多悲傷的情緒。我一開始把這個角色想像成一個宅女，然後強妮史葵雅前來試鏡的時候，帶來非常有意思的詮釋，她為這個角色注入其他人無法呈現的細膩情感。」

強妮史葵雅在《猩瘋血雨》散發一股強烈的能量和存在感。（UIP提供）強妮史葵雅在《猩瘋血雨》散發一股強烈的能量和存在感。（UIP提供）

他形容強妮散發一股強烈的能量和存在感，把這部電影提升到另一個層次，「她親自演出所有的高難度特技動作和動作戲份，同時又做出真正感動人心的精湛表演。」

強妮坦言自己是恐怖片忠實粉絲，「沒有任何一種類型電影能像一群人一起看恐怖片那樣令人感到興奮。你能體驗到所有的情緒，你可以大笑，你可以哭，也會感受到極度的恐懼。」她說《猩瘋血雨》劇本不只擁有這一切，而且還有懸疑的劇情和令人心碎的情感，「觀眾也會和這些角色產生強烈的情感連結，所以當一切開始失控的時候，那種恐懼感才會更令人害怕。」

《猩瘋血雨》將於1月30日在台上映，官方互動體驗網站「班有話要對你說」近日正式上線，邀請觀眾率先透過互動體驗走進故事中，聽聽看電影「猩猩」主角班想要跟你說的話。

體驗網址：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中