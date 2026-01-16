家人瞬變致命獵殺者！《猩瘋血雨》打造極致驚悚掀話題

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟然化身為致命的獵殺者，藉此以全新視角重塑恐怖元素，帶來一場令人腎上腺素狂飆的觀影體驗，上週末（1月9至11日）在北美一上映就勇奪新片票房冠軍，成功掀起話題熱潮。電影充滿老派驚悚的氛圍，而且呈現最純粹、最凶猛以及最令人難忘的恐怖片極致震撼感。

《猩瘋血雨》描述一隻原本溫馴的黑猩猩，竟然化身為致命的獵殺者。（UIP提供）

導演約翰尼斯羅伯茲找來一群全心全意投入的演員，徹底沉浸於既辛苦又可怕的拍攝過程，「我們的演員真的非常優秀，他們經歷了無數的挑戰，而且完全投入他們各自的角色，不管是在身體或是情感上都非常耗費心力。他們以細膩逼真的演出讓這個世界感覺非常真實，所以當恐怖事件爆發的時候，一切都真實到令人不寒而慄。」

在電影的一開始，潘伯洛一家人，父親亞當和他的一對女兒露西和艾琳，正試圖走出妻子和母親最近才剛過世的陰影。父親亞當是一名暢銷作家，他選擇全心全意地投入工作之中，藉此逃避他痛失愛妻的悲傷。露西則在悲劇發生不久後就離家前往外地就讀大學，她的這個決定也無形之中撕裂了這個家庭的關係。

導演約翰尼斯羅伯茲說：「露西基本上逃離了這一切，而且拋棄了她的家人，尤其是她的妹妹艾琳。她覺得自己留在家就必須面對許多悲傷的情緒。我一開始把這個角色想像成一個宅女，然後強妮史葵雅前來試鏡的時候，帶來非常有意思的詮釋，她為這個角色注入其他人無法呈現的細膩情感。」

強妮史葵雅在《猩瘋血雨》散發一股強烈的能量和存在感。（UIP提供）

他形容強妮散發一股強烈的能量和存在感，把這部電影提升到另一個層次，「她親自演出所有的高難度特技動作和動作戲份，同時又做出真正感動人心的精湛表演。」

強妮坦言自己是恐怖片忠實粉絲，「沒有任何一種類型電影能像一群人一起看恐怖片那樣令人感到興奮。你能體驗到所有的情緒，你可以大笑，你可以哭，也會感受到極度的恐懼。」她說《猩瘋血雨》劇本不只擁有這一切，而且還有懸疑的劇情和令人心碎的情感，「觀眾也會和這些角色產生強烈的情感連結，所以當一切開始失控的時候，那種恐懼感才會更令人害怕。」

《猩瘋血雨》將於1月30日在台上映，官方互動體驗網站「班有話要對你說」近日正式上線，邀請觀眾率先透過互動體驗走進故事中，聽聽看電影「猩猩」主角班想要跟你說的話。

