「小劉亦菲」賞櫻踮腳獻吻 「夢幻畫面」曝光...卻驚吐唯一遺憾

陳星旭（中）與盧昱曉（右）、代旭（左）合體跑《軋戲》宣傳活動。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕浪漫愛情劇《軋戲》播出熱度飆升，主演們也頻跑宣傳活動分享拍攝花絮，聊到吻戲時，男主角陳星旭細數自己在劇中跟女主角盧昱曉的多場接吻場面，台下觀眾熱情狂拱兩人現場示範一次，陳星旭展現幽默本色，笑稱想看他們現場接吻可是要付費的。「欲宇還羞」CP不僅在活動現場重現劇中公主抱、摸頭殺等高甜互動，還跟代旭一起大跳韓團TWS的《OVERDRIVE》撒嬌舞，3人齊抖肩的萌樣惹來台下觀眾尖叫不斷。

陳星旭在《軋戲》飾演「肖稚宇」。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

盧昱曉在《軋戲》飾演「胡羞」。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

提到兩人覺得最甜的一場吻戲，盧昱曉與陳星旭不約而同首推落櫻吻，盧昱曉說：「櫻花樹下那場戲還是比較浪漫的，那時剛好是櫻花季，拍完隔天好像下雨櫻花就散了，我們搶在櫻花最漂亮的時候把它紀錄下來了，那也是我想像中的夢幻畫面。」陳星旭也補充，他非常享受那場戲的實景氛圍，看著盛開的櫻花心境非常放鬆，只可惜沒能多拍幾張美照。

盧昱曉（右）在《軋戲》誤食毒蘑菇出現幻覺，以為身處夢境，直接親上陳星旭（左）。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

《軋戲》的情感與家族戲份雙線並進，肖稚宇的父親因20年前體育館坍塌事件自責而輕生，胡羞的父親則是該事件的受害者，兩人命運的牽連為後續劇情埋下伏筆。胡羞與肖稚宇的合租生活也迎來變數，他為了壓抑自身情感選擇搬離住處，就在兩人關係陷入停滯之際，裴軫的追求攻勢逐步升溫，3人之間的糾葛也日漸加深，家族恩怨與感情抉擇的交織，讓劇情的走向更加引人關注，《軋戲》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

