金馬入圍男星挑戰演技作品險不見天日 自費六位數港幣完成電影

〔記者許世穎／綜合報導〕由張繼聰主演的港片《金童》，在香港上映後小兵立大功，票房突破千萬港幣（約新台幣4000萬元）。然而電影從拍攝完成到正式上映，卻歷經六年等待，主因是資金問題導致後製無法完成，遲遲無法推出。他不願這部花了兩年進行肉體改造、同時大幅挑戰演技的作品就此石沉大海，最終決定自掏腰包，拿出六位數港幣完成電影後製。

張繼聰主演電影《金童》，在香港上映後小兵立大功。（華映提供）

《金童》由導演陳維冠執導，早在2017年便與張繼聰展開籌備。張繼聰為詮釋拳擊手一角，花費兩年時間將自己練成筋肉身材，並邀請曾志偉、朱栢康、韋羅莎等金獎與實力派演員共同演出。

請繼續往下閱讀...

近年成為香港影壇搶手男星之一的張繼聰，童星出身，長大後以歌手身分踏入樂壇，但發展並不算亮眼，直到加入TVB無線電視台，演出多部高收視作品，戲路寬廣，既能使壞也能搞笑，逐漸成為家喻戶曉的演員，並憑電影《窄路微塵》入圍金馬獎與香港電影金像獎最佳男主角，演技實力備受肯定。

張繼聰透露，拍攝期間劇組便已面臨資金壓力，進入後製階段後，原投資公司更宣告倒閉，使電影無法完成上映，一拖就是六年，也成了香港影壇多年未能上映的「都市傳說」之一。

張繼聰為演出《金童》，進行肉體大改造。（華映提供）

不過，張繼聰不願自己全心投入的作品不見天日，毅然先拿出一筆資金，讓電影得以完成後製。他笑說：「原本以為要用到七位數，那我可能真的會很有壓力，老天幫忙，最後結算只花了六位數。真的是，錢能解決的問題，就不是問題了，所以《金童》台上台下都算是一部超級勵志的電影。」

張繼聰的太太是香港歌壇天后謝安琪，他也透露，老婆對於他自費完成電影的支持甚至比他更豪爽，「她很多年前就跟我說，願意拿出七位數港幣幫電影快點完成，比我還投入。」張繼聰也卯足全力宣傳，勤跑映後活動，成功帶動票房，讓《金童》在香港突破千萬港幣，真正小兵立大功。

電影故事設定於十年前的拳擊界，張力（張繼聰 飾）曾是如日中天的「金童」，卻因一場拳賽中的意外失去自由，也失去了一切。十年後，他刑滿出獄，意外遇見從未謀面的親生兒子方圓。為了取得方圓母親留下的遺產，張力必須與兒子一同生活。

面對生活困境與情感糾葛，張力的人生再次翻轉。在父子間的衝突與和解中，他逐漸找到自己的使命，並正視過去在擂台上的陰影，在教練周耀山（曾志偉 飾）的支持下，決心重拾拳擊夢想，努力成為兒子的榜樣。《金童》將於1月30日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法