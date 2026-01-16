自由電子報
娛樂 最新消息

私密拍攝手法連神導諾蘭都驚豔！《重擊人生》上映倒數曝A24影迷必收特典

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾真實人生故事的《重擊人生》，由憑該片榮獲威尼斯影展最佳導演銀獅獎的導演班尼沙夫戴執導，巨石強森、艾蜜莉布朗一同演出。導演在拍攝時秉持「力求真實」核心精神，創新拍攝手法連金獎導演克里斯多夫諾蘭都給予讚賞。

導演班尼沙夫戴（左）在《重擊人生》拍攝現場與巨石強森（右後）跟艾蜜莉布朗討論演出方式。（采昌提供）導演班尼沙夫戴（左）在《重擊人生》拍攝現場與巨石強森（右後）跟艾蜜莉布朗討論演出方式。（采昌提供）

導演沙夫戴從零開始搭建主角馬克克爾的住宅，並將攝影機與攝影師隱藏在牆中，讓演員不受布景限制地自由移動。巨石強森分享：「我們從未看見攝影機，就直接進入這些情感暴力的場景，班尼讓它感覺像我們真的生活在那裡。攝影指導兼操作師則藏在牆後，根本看不見，也沒有任何燈光設置。」

而遠距離拍攝，所打磨出的真實親密感，宛如「偷窺」般的極度私密觀賞體驗，就連以精密鏡位聞名的金獎導演諾蘭都直言：「我覺得我『不該』看見這些！」甚至盛讚：「我這麼說，是出於尊重和讚美的角度，但我覺得自己像在侵犯他們的空間。身為導演，這很反直覺，讓我想給出應得的讚賞和掌聲。」

《重擊人生》台灣片商推出「首三日限定特典」。（采昌提供）《重擊人生》台灣片商推出「首三日限定特典」。（采昌提供）

《重擊人生》將於1月23日在台上映，台灣片商也驚喜推出A24影迷必收的「首三日限定特典」，只要購買本片首三日（1月23至25日）期間場次電影票乙張，即可憑電影票在1/23（五）起至原購票影城兌換「采昌A24收藏卡及電影紀念票」乙份，尤其A24收藏卡僅可經由購買本片電影票換得，敬請把握機會！

《重擊人生》台灣片商推出「首週入場特典」。（采昌提供）《重擊人生》台灣片商推出「首週入場特典」。（采昌提供）

此外，片商更祭出首週戲院特典「厚磅鑽卡A3海報–巨石強森日文款」，凡購買第一週（1月23至29日）期間場次電影票乙張，即可憑電影票於23日起至原購票影城兌換。多樣精美特典活動，詳請請見采昌官方社群公告。

