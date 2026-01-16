自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星遭「無緣婆婆」惡言反鎖羞辱 驚險跳窗內心受打擊

〔記者李紹綾／台北報導〕陳星旭、盧昱曉主演浪漫愛情劇《軋戲》，自開播以來話題不斷攀升，作品憑藉著虛實交織的獨特敘事、充滿張力的角色連結，以及主演之間火花四射的CP感，虜獲大批觀眾的心。

陳星旭（左）、盧昱曉（右）在《軋戲》最愛落櫻吻。（iQIYI愛奇藝國際站提供）陳星旭（左）、盧昱曉（右）在《軋戲》最愛落櫻吻。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

《軋戲》改編自祖樂的同名小說，由被譽為最具少女心的導演「貓的樹」執導，描述因家中變故被迫放棄建築夢的女孩「胡羞」（盧昱曉 飾）不僅慘遭渣男未婚夫悔婚，又被惡老闆逼到裸辭，人生跌至谷底。

閨密為了讓她轉換心情，帶她體驗劇本殺，她因此對劇中冷峻的軍閥NPC「秦宵一」（陳星旭 飾）一見鍾情，而他的真實身份是才華橫溢的建築師「肖稚宇」。隨著劇情推演，兩人在現實中發展出房客與房東、老闆與員工的微妙關係，這場由菜鳥玩家遇上王牌NPC的曖昧拉扯，在肖稚宇霸氣護航胡羞走出前任陰影後，迎來了感情的沸點。

盧昱曉飾演的「胡羞」因為兼任陳星旭飾演的「肖稚宇」代駕，跟著他出席一場婚禮，赫然發現新郎竟是她的落跑未婚夫，前準婆婆不僅當眾惡言相向，還一度將她反鎖在休息室，想掩蓋她的存在，幸好她機警跳窗，但內心再次遭受打擊，肖稚宇見狀化身最強後盾，幫著她揭開對方腳踏兩條船、玩弄感情的真相，出了一口怨氣。

盧昱曉（右）在《軋戲》誤食毒蘑菇出現幻覺，以為身處夢境，直接親上陳星旭（左）。（iQIYI愛奇藝國際站提供）盧昱曉（右）在《軋戲》誤食毒蘑菇出現幻覺，以為身處夢境，直接親上陳星旭（左）。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

隨後情節迎來高甜時刻，第13集中，胡羞因誤食未煮熟的菌類中毒而產生幻覺，以為自己身處夢境，迷迷糊糊中她捧起肖稚宇的臉說：「你這張臉，長得是真不錯。」隨後踮起腳尖主動獻吻，在花瓣雨的襯托下浪漫至極，兩人的距離也急速拉近，連一起曬床單的平凡日常都充滿心動曖昧氛圍。

代旭（右）在《軋戲》幫盧昱曉（左）按電梯，意外成「電梯戰神」。（iQIYI愛奇藝國際站提供）代旭（右）在《軋戲》幫盧昱曉（左）按電梯，意外成「電梯戰神」。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

而建築公司接班人「裴軫」（代旭 飾）的出現則讓《軋戲》的劇情升級成三角修羅場，他和男主肖稚宇是異父異母的兄弟，因家庭陰影，讓他把競爭意識延伸至職場與感情領域，不僅在建案競標上與弟弟正面交鋒，更刻意靠近胡羞。

代旭的演出引起最多網友討論的是，他在劇中的30秒無台詞電梯戲，全程不發一語，只靠挑眉、推眼鏡、眼神淡定掃過履歷等細微動作就展現上位者的掌控感與氣場，該片段在抖音獲超過29萬點贊，網友紛紛留言，「他按的不是電梯鍵，是我的心跳鍵」、「代旭在我的首頁按了3天電梯」，讓他笑稱自己快變電梯戰神了，在追劇團宣傳活動現場，他還跟盧昱曉重現按電梯名場面，禁忌CP感拉滿。《軋戲》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中