自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蝙蝠俠變身科學怪人飆戲新科金球影后 《科學新娘！》再曝龐克風格炫目預告

克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利在《科學新娘！》化身亡命鴛鴦。（華納兄弟提供）克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利在《科學新娘！》化身亡命鴛鴦。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢才女瑪姬葛倫霍演而優則導，繼2021年執導處女作《失去的女兒》獲得成功後，再度編導新片《科學新娘！》，電影今（16）日曝光新預告，完整呈現她口中「徹底龐克」風格的《科學怪人的新娘》全新詮釋。

新科金球影后潔西伯克利在《科學新娘！》化身科學新娘。（華納兄弟提供）新科金球影后潔西伯克利在《科學新娘！》化身科學新娘。（華納兄弟提供）

預告以甫以《哈姆奈特》榮獲金球影后的潔西伯克利飾演、被重新喚醒的「科學新娘」為核心展開，一開場便呈現角色的死亡，「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾飾演孤獨的科學怪人，和安奈特班寧飾演的科學家共謀，讓女子重獲新生。

克里斯汀貝爾（左）在《科學新娘！》詮釋科學怪人。（華納兄弟提供）克里斯汀貝爾（左）在《科學新娘！》詮釋科學怪人。（華納兄弟提供）

接著預告迅速切換為暴力、舞蹈與愛情交錯的畫面氛圍，除了大膽前衛、顛覆傳統，更讓人聯想到《我倆沒有明天》這類浪漫犯罪電影，而非過往任何一部大銀幕版的《科學怪人》改編作品。

瑪姬葛倫霍（左）再執導筒，和潔西伯克利合作新片《科學新娘！》。（華納兄弟提供）瑪姬葛倫霍（左）再執導筒，和潔西伯克利合作新片《科學新娘！》。（華納兄弟提供）

導演瑪姬透露，電影在進入角色內心世界時，畫面比例將「擴展」為IMAX格式。更強調呈現方式是前所未有的，「IMAX最終能帶來的效果，變成了一種從未有人嘗試過的東西。」《科學新娘！》將於3月4日在台上映，IMAX版同步登場。

《科學新娘！》最新預告：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中