蝙蝠俠變身科學怪人飆戲新科金球影后 《科學新娘！》再曝龐克風格炫目預告

克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利在《科學新娘！》化身亡命鴛鴦。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢才女瑪姬葛倫霍演而優則導，繼2021年執導處女作《失去的女兒》獲得成功後，再度編導新片《科學新娘！》，電影今（16）日曝光新預告，完整呈現她口中「徹底龐克」風格的《科學怪人的新娘》全新詮釋。

新科金球影后潔西伯克利在《科學新娘！》化身科學新娘。（華納兄弟提供）

預告以甫以《哈姆奈特》榮獲金球影后的潔西伯克利飾演、被重新喚醒的「科學新娘」為核心展開，一開場便呈現角色的死亡，「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾飾演孤獨的科學怪人，和安奈特班寧飾演的科學家共謀，讓女子重獲新生。

克里斯汀貝爾（左）在《科學新娘！》詮釋科學怪人。（華納兄弟提供）

接著預告迅速切換為暴力、舞蹈與愛情交錯的畫面氛圍，除了大膽前衛、顛覆傳統，更讓人聯想到《我倆沒有明天》這類浪漫犯罪電影，而非過往任何一部大銀幕版的《科學怪人》改編作品。

瑪姬葛倫霍（左）再執導筒，和潔西伯克利合作新片《科學新娘！》。（華納兄弟提供）

導演瑪姬透露，電影在進入角色內心世界時，畫面比例將「擴展」為IMAX格式。更強調呈現方式是前所未有的，「IMAX最終能帶來的效果，變成了一種從未有人嘗試過的東西。」《科學新娘！》將於3月4日在台上映，IMAX版同步登場。

《科學新娘！》最新預告：





