娛樂 最新消息

《黑白大廚2》冠軍料理吃不到！他「沒開店」原因沉重網炸鍋

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》冠軍賽13日風光落幕，奪下最高榮耀的「白湯匙」崔康祿連日來成為話題中心，除了他沒有營業中的餐廳可供粉絲朝聖，「吃不到」的原因也被韓媒挖出。

崔康祿是《黑白大廚2》總冠軍，目前卻沒營業餐廳。（翻攝自Netflix）崔康祿是《黑白大廚2》總冠軍，目前卻沒營業餐廳。（翻攝自Netflix）

崔康祿在最終回以「只為我自己而做的料理」擊敗「料理怪物」李河成奪冠後，不少觀眾第一時間衝去查訂位資訊，卻驚訝發現，其他參賽主廚的餐廳訂位全數爆滿，唯獨崔康祿沒有任何營業中的店。

事實上，崔康祿並非沒有開過店；他曾在首爾松坡區經營日式無菜單居酒屋「食堂NEO」，甚至在《黑白大廚》第一季播出後，一度衝上訂位平台搜尋冠軍，但店家早在2024年底正式歇業，原因是為了投入節目拍攝及嘗試新的挑戰。

崔康祿對自己料理的食物負責，不希望讓客人失望。（翻攝自Netflix）崔康祿對自己料理的食物負責，不希望讓客人失望。（翻攝自Netflix）

韓媒報導，崔康祿曾回憶，在經營另一間餐廳「136街六味」時，有天晚上，發現一位客人竟然坐在座位上默默落淚，客人告訴他：「我是特地來朝聖的，但對你（崔康祿）的料理真的很失望。」

崔康祿坦言，那一刻讓他徹底意識到，真正的餐廳經營不只是把菜煮好而已，「我已經盡了全力，卻還是讓人失望，除了請他不要哭，我什麼也做不了。」正是那次經驗，讓他下定決心：「如果沒有準備好，就不要再開自己的店。」

在「一店難求」幾乎等同「成功指標」的餐飲圈，崔康祿的選擇顯得格外反直覺。正因如此，網路風向出現有趣轉折，不少觀眾表示：「他不是不開店，是對客人太負責」、「原來是沒十足把握，就不輕易出手」。

