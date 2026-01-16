自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（連線報導）瑪姬葛倫霍再執導筒暌違25年合體親弟！笑讚老公「非常性感」出線演出

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕演而優則導的好萊塢才女瑪姬葛倫霍再度執導新片《科學新娘！》，不僅身兼導演與編劇，更同時找來親弟弟傑克葛倫霍與老公彼得賽斯嘉兩位她最親近的男人參與演出。其中，她和與傑克更是繼邪典經典《怵目驚魂28天》後，姊弟檔暌違25年再度合體，話題性十足。

瑪姬葛倫霍（右起）再執導筒，和克里斯汀貝爾、潔西伯克利合作新片《科學新娘！》。（華納兄弟提供）瑪姬葛倫霍（右起）再執導筒，和克里斯汀貝爾、潔西伯克利合作新片《科學新娘！》。（華納兄弟提供）

《科學新娘！》靈感取自經典恐怖片《科學怪人的新娘》，結合科幻、懸疑與犯罪元素，描述孤單寂寞的科學怪人前往1930年代的芝加哥，請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士為他創造一名伴侶。兩人聯手復活一名被謀殺的年輕女子，然而接下來發生的事情遠遠超乎他們的想像。

該片今（16）日曝光新預告，瑪姬日前出席線上記者會時親自分享選角內幕，坦言這次找演員的過程「既理性、也非常私密」。談到老公彼得飾演偵探威爾斯，她笑說：「我希望威爾斯要非常、非常性感，所以只好找我自己的老公來演！」不過玩笑歸玩笑，她隨即補充，背後其實有非常認真的考量。

瑪姬葛倫霍大讚老公彼得賽斯嘉非常非常性感，所以找他演出《科學新娘！》。（翻攝自YouTube）瑪姬葛倫霍大讚老公彼得賽斯嘉非常非常性感，所以找他演出《科學新娘！》。（翻攝自YouTube）

瑪姬表示，威爾斯是一個充滿矛盾的角色，「你們會看到他既做過一些黑暗的事，但同時又是一名英雄」，而彼得向來擅長詮釋這種介於善惡之間、層次複雜的人物，「我很確定，他能把這個角色演得非常立體。」

至於弟弟傑克，瑪姬則坦言自己其實是最後才開口邀請。她透露，傑克在片中飾演的是一位電影世界裡紅極一時的銀幕偶像，還得為片中多段「片中片」的老電影橋段下足苦工，準備量相當驚人。

傑克葛倫霍（左）在姊姊瑪姬葛倫霍執導的《科學新娘！》中演出。（翻攝自YouTube）傑克葛倫霍（左）在姊姊瑪姬葛倫霍執導的《科學新娘！》中演出。（翻攝自YouTube）

「我是在最後一刻才問他的，因為我想確定，這樣做對我們的關係是對的」瑪姬直言，她為此思考了很久，最終才確定答案是肯定的。「我們上一次合作是《怵目驚魂28天》，那時我大概才20歲左右，之後就再也沒有一起工作過。」

這次再度同場，讓瑪姬下極為深刻的回憶，「真的太愉快了，我常常笑到眼淚直流，我真的很愛這段經驗。」她也笑說，雖然她對每一位演員都抱持同樣的熱情與敬意，但與親弟弟一起拍片，仍然多了一份無可取代的特別情感。

除了彼得與傑克，電影也集合豪華卡司，包括甫以《哈姆奈特》榮獲金球影后的潔西伯克利飾演「科學新娘」、兩屆金球獎影后安奈特班寧飾演「尤弗尼斯博士」、曾和瑪姬合作《黑暗騎士》的奧斯卡得主克里斯汀貝爾飾演「科學怪人」，還有奧斯卡得主潘妮洛普克魯茲。《科學新娘！》將於3月4日在台上映。

《科學新娘！》最新預告：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中