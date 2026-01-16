自由電子報
巴鈺失控吵架鬧到離婚 細胞記得仍愛他

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴鈺與樂團Tizzy Bac鼓手林前源結婚多年，感情一向甜蜜，昨天她突然在臉書發了長文，透露夫妻倆曾經歷一段非常糟糕的日子，兩人甚至一度爭吵到快要離婚。

巴鈺坦言歷經過婚姻低潮。（翻攝臉書）巴鈺坦言歷經過婚姻低潮。（翻攝臉書）

巴鈺形容，當時的自己彷彿「罹患了愛情的失憶症」，不僅忘記當初是如何熱烈追求對方，也忘了曾將對方視為眼中唯一的熱情。

在最嚴重時，兩人甚至在親朋好友面前失控大吵，她情緒崩潰怒吼：「好啊！我們離婚！我受夠你了！」

回憶那段時間，她想不起彼此相愛的眼神，甚至到了「連他在我旁邊呼吸，我都覺得討厭」的地步，回想起來就像一場「漫長又真實的惡夢」。

所幸最終夫妻倆言歸於好，巴鈺感性表示，身體比頭腦更誠實地記住這份感情。即便是在覺得自己「嫁錯人」的那幾年，生活中遇到好吃的食物、看見美景，或是經歷工作起伏與生理不適時，腦海中第一個浮現、想分享的人，仍然是自己的老公。

巴鈺透露，好幾次半夜發生地震，在半夢半醒的恐懼之中，身體會下意識地去尋找對方，直到確認兩人都平安無事，才能放下心來。

這樣潛意識裡的依賴，讓巴鈺明白，「頭腦忘了怎麼愛他，但身體記得、細胞記得。」更稱如果世界末日真的來臨，自己仍希望能陪在老公身邊。

