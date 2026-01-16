自由電子報
娛樂 最新消息

緋紅女巫笑認老靈魂！自曝嚮往變老嘆「老派舉止總被取笑」

〔記者許世穎／綜合報導〕由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森攜手《怪獸與鄧不利多的秘密》卡倫透納以及《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒主演美國奇幻愛情電影《換乘真愛》描繪一段跨越生死與時間的奇幻三角戀。談到在片中挑戰「90歲靈魂狀態」，伊莉莎白坦承自己從小就對「變老」這件事充滿想像。

伊莉莎白歐森（左起）、邁爾斯泰勒、卡倫透納在《換乘真愛》描繪一段跨越生死與時間的奇幻三角戀。（台灣大哥大MyVideo提供）伊莉莎白歐森（左起）、邁爾斯泰勒、卡倫透納在《換乘真愛》描繪一段跨越生死與時間的奇幻三角戀。（台灣大哥大MyVideo提供）

伊莉莎白表示，成長過程中缺乏與高齡長輩的深度相處，反而讓她對老年人生懷抱一種浪漫又敬畏的好奇。她笑說，自己其實一直都有「老靈魂」，不只對科技爆發前的年代特別著迷，「這次演出，我可以完全投入那些其實早就存在我生活裡、常被朋友拿來取笑的老派舉止與習慣。」

更有趣的是，伊莉莎白透露角色中「平凡卻深刻的長久關係」，在閱讀劇本時就讓她產生強烈共鳴。她形容，片中夫妻在車上拌嘴、相伴走過歲月的互動，讓她不禁聯想到自己現實生活中的丈夫，「我曾笑說，如果我們真的有幸一起變老，他大概會在車上跟我吵架時噎到蝴蝶脆餅離世（笑）。就是那種很真實、很日常的愛，當下就深深吸引我。」這份對「日常之愛」的體悟，也成為她詮釋《換乘真愛》最重要的情感核心。

伊莉莎白歐森（右）和邁爾斯泰勒在《換乘真愛》死後繼續談情。（台灣大哥大MyVideo提供）伊莉莎白歐森（右）和邁爾斯泰勒在《換乘真愛》死後繼續談情。（台灣大哥大MyVideo提供）

《換乘真愛》搶先版，於台灣大哥大MyVideo重磅上架，此外，還有緊扣獎季話題與全球聲量的《魔法壞女巫：第二部》搶先版也登場，成為平台開年最受矚目的雙主打。

此外，改編自全球人氣恐怖遊戲的續作《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》搶先版、劉品言追愛之旅《莎莉》、黑幫犯罪片《邊境狩獵》與英國國民影集電影版最終章《唐頓莊園：盛世終章》都在台灣大哥大MyVideo看得到。

