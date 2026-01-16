亞莉安娜親吐被放大檢視「其實很受傷」！金獎肯定如同允許當成演員

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座奇幻史詩最終章《魔法壞女巫：第二部》全球票房已突破5.22億美金（約台幣165億元），不過亞莉安娜跨足影壇始終遭放大檢視，從「流行歌手能否撐起經典音樂劇角色」，到被認為是「明星光環大於表演實力」，質疑一路伴隨她拍攝該片。

亞莉安娜演出《魔法壞女巫：第二部》被放大檢視坦言很受傷。（台灣大哥大MyVideo提供）

亞莉安娜在最新專訪中坦言，角色公布初期，確實充斥著「不夠格」、「撐不起來」的聲音，「我很快就明白，如果一直聽那些噪音，我會先被擊倒。」她選擇全面關閉外界評價，把所有心力投注在角色與拍攝現場，「我有一份很重要的工作要完成，我必須對得起這個角色，也對得起相信我的人。」

她也直言，當付出被質疑時其實非常受傷，最終學會用作品回應一切，「我知道自己給出了全部的生命與情感，這就夠了。」亞莉安娜形容，從一開始被質疑「是否只是流行歌手」，到如今以格琳達一角獲得國際影壇肯定，去年甚至獲得奧斯卡最佳女配角提名，她坦言，這是一段讓她「終於允許自己被當成演員」的重要旅程。

電影《魔法壞女巫：第二部》搶先版率先上架。（台灣大哥大MyVideo提供）

緊扣獎季話題與全球聲量，《魔法壞女巫：第二部》搶先版於台灣大哥大MyVideo重磅上架，此外還有「緋紅女巫」伊莉莎白歐森主演奇幻愛情喜劇《換乘真愛》搶先版，成為開年最受矚目的雙主打。

此外，改編自全球人氣恐怖遊戲的續作《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》搶先版、劉品言追愛之旅《莎莉》、黑幫犯罪片《邊境狩獵》與英國國民影集電影版最終章《唐頓莊園：盛世終章》都在台灣大哥大MyVideo看得到。

