金馬女配「換了3任老公」！爆婚姻10年私下真面目

〔記者蕭方綺／台北報導〕張詩盈曾獲金馬女配角獎，演出舞台劇《婚內失戀》多次，是經典卡司中唯一一個3次演出的老公都由不同人飾演，笑稱自己「等於有三任老公的經驗」。這次她在戲中與第三任老公莊凱勛攜手飾演走過15年「水晶婚」的夫妻。談到《婚內失戀》對自身最大的影響，張詩盈表示，每次演出都像是在檢視自己在婚姻裡那些「理所當然」，是否正是造成失戀感的來源。她笑說最大的收穫，是養成每天出門前要和先生親吻道別的習慣，也更常從對方身上找到可愛的地方。

張詩盈自曝婚後「詩意被生活磨平」變愛碎念人妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

尤其當婚姻中有了孩子，小孩的年齡也會大幅影響夫妻狀態。她回想上一次演出時，自己的孩子還小，正是家中容易紛亂、吵架的階段，因此當時比較急躁，容易對劇中老公發火，因為急著把家務與生活秩序安頓好；而這次版本，她更聚焦於兩人之間的情感關係，去思考是什麼讓戀愛感變得岌岌可危。

莊凱勛首度加入《婚內失戀》，戲外結婚10年的他還在熱情階段。（艾彼新創股份有限公司提供）

首次加入《婚內失戀》的莊凱勛談到角色，認為自己與阿偉相似之處在於同樣是家中經濟支柱，不同的是，他在現實生活中比較有意識地經營夫妻關係，反而在表演時要刻意去練習「忽視太太需求」的狀態，笑說自己與太太仍處於相對熱情的階段。

巧的是莊凱勛與張詩盈私下婚姻都剛好經營了10年左右，張詩盈覺得雖然演了三次，但很多事情是不一樣的：「因為夫妻兩個人的狀態是一直在變動的，我雖然講同樣的台詞，但因為在婚姻裡的體驗不同，感受已經不一樣了，所以每次排戲都會有新的想法，好有趣喔！」莊凱勛則表示自己有婚姻的經歷，比較能夠擷取自身婚姻狀態放入角色，比單靠想像更踏實。

張詩盈（右）與莊凱勛將在舞台劇《婚內失戀》當中飾演夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

對於婚姻關係，兩人的看法很接近，莊凱勛覺得：「婚姻裡的女性都是神力女超人，她們有自己的專業，但為了家，她沒有下班時間。」張詩盈則認為婚姻裡的兩人是隊友：「我們要一起作戰，是互相合作的狀態，雖然兩個人總是各自有想法，但婚姻中的每個決定都是有決議、有共同認知的，結婚前可以只考慮自己，但婚後做決定都是會為了生活或掙扎考量。」

《婚內失戀》2026 年 4 月 10 日至 4 月 26 日在水源劇場演出，購票請洽 OPENTIX 售票系統。

