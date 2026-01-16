全台觀眾熬夜追什麼？6大平台熱播前10名揭曉

〔記者蕭方綺／專題報導〕最新一週的台灣串流點閱榜出爐，追劇族們依舊一集接一集狂刷，本報持續統計 Netflix、Disney+、愛奇藝、MyVideo、LINE TV 與 CATCHPLAY+ 六大平台前十名，有的節目話題沸騰，一口氣衝上榜首；有的剛上榜就悄悄滑落，完全就是全民追劇口味的即時投票。想知道上週大家熬夜都在追什麼？答案全在這些排行榜裡。

日本動畫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》空降冠軍。（Netflix提供）

▶▶Netflix

日本動畫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》火力全開，一口氣空降週榜冠軍，不只在台灣掀起追番潮，也同時攻進亞洲16國排行榜。台劇也不甘示弱，《何百芮的地獄毒白》與《何百芮的地獄戀曲》跟播效應強烈，雙雙新進榜單搶話題。電影方面，《角頭：鬥陣欸》穩坐台灣電影週榜冠軍第四週，《乒乓男孩》首次亮相就衝上榜單，證明觀眾口味超多元，熱血黑幫、寫實青春、動畫神作全都照單全收。

請繼續往下閱讀...

台劇《整形過後》氣勢領跑，穩坐冠軍寶座。（MyVideo提供）

▶▶MyVideo

最新週榜戲劇類仍是觀眾最愛，《整形過後》穩坐冠軍寶座，《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》緊追在後拿下第 2 名，追番黏著度爆表。中段榜單由《監所男子囚生記》、《雙軌》與《何百芮的地獄戀曲》撐場，題材從寫實、情感到懸疑樣樣有。電影方面，《重裝制裁》與《黑白線人》占據前段班，節目《上山吧！台灣隊》、兒童動畫《妙妙犬布麗》第三季，以及戲劇《大生意人》也成功卡位前十。

《大生意人》強勢拿下冠軍，話題與點閱雙收。（LINE TV提供）

▶▶LINE TV

本週冠軍由戲劇《大生意人》奪下，話題與收視雙收；《整形過後》緊追在後，展現高討論度。前段榜單以戲劇為主，《豐臣兄弟！》、《寶島西米樂》與《許我耀眼》各自吸粉；中後段則由《後浪》、《怪談作家之妻》與《極度不妥！特別篇》撐場。動畫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》擠進第 10 名，追番熱潮依舊不退燒，讓榜單呈現戲劇、動畫雙線齊飛的熱鬧景象。.

《逍遙》衝上冠軍寶座，話題度與點閱同步飆升。（iQIYI提供）

▶▶愛奇藝

本週冠軍由譚松韻、侯明昊領銜主演的中國古裝劇《逍遙》拿下，《玉茗茶骨》與《軋戲》緊隨其後，古裝愛情霸榜。中後段同樣精彩，《罪罰2》、《雙軌》持續吸睛，韓綜《換乘戀愛4》與長青節目《RUNNING MAN》穩定上榜，台劇《監所男子囚生記》也順利卡位前十。

《天劫倒數》以免費電影的優勢奪下冠軍。（CATCHPLAY+提供）

▶▶CATCHPLAY+

本週冠軍由電影《天劫倒數》拿下，緊追在後的獨家美劇《石油天王 S2》穩居第二，《黑白線人》韓片人氣不俗拿下第三，《一戰再戰》、美劇《塔爾薩之王》與港片《私家偵探》則在中段名次爭鋒。台劇《我們與惡的距離2》與短劇《都市懼集》也持續吸睛，尤其《都市懼集》攀升至第九，證明台灣觀眾對在地創作的熱情依舊高漲。

玄彬（右）、鄭雨盛在《韓國製造》中有精彩對手戲。（Disney+提供）

▶▶Disney+

《阿凡達：水之道》氣勢如虹，台灣與全球電影榜雙料冠軍，《阿凡達》也穩居前段班，新片《創：戰神》空降前段，成為本週最大黑馬。節目方面，美劇《波西傑克森2：妖魔之海》蟬聯全球節目冠軍，諜報動作韓劇《韓國製造》穩坐台灣榜首。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法