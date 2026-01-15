自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

女星神似Giselle爆紅！突認「這部位是做的」 大方曬照對比

融融與咪蕾換上專業裝備合影留念，兩人開心比出展翅姿勢，為高空體驗做足準備。（八大電視提供）融融與咪蕾換上專業裝備合影留念，兩人開心比出展翅姿勢，為高空體驗做足準備。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季持續帶來驚喜體驗，主持人融融與搭檔咪蕾在韓國挑戰滑翔翼飛行。咪蕾為了節目獻出第一次高空體驗，從高空俯瞰整座城市與南漢江景色，壯麗景色映入眼簾；但兩人心情大不同，融融笑稱翱翔天際的感覺「太舒服到想睡覺」，咪蕾則邊享受美景又忍不住尖叫，直呼感覺「像人體空拍機」。安全落地後，咪蕾苦笑表示「十年後再來挑戰！」

融融與咪蕾在韓國挑戰滑翔翼飛行，從高空俯瞰城市與南漢江景色。（八大電視提供）融融與咪蕾在韓國挑戰滑翔翼飛行，從高空俯瞰城市與南漢江景色。（八大電視提供）

節目全新第二季韓國行播出後獲得觀眾熱情迴響，收視也開出亮眼成績。上週播出第四集，在分眾18到24歲收視表現上，一舉拿下週六全台美食旅遊節目收視冠軍。本週最新內容中，融融、咪蕾造訪位於慶州的百年歷史村落良洞村，村中阿姨們親切熱情招呼，讓人有種回到阿嬤家的溫暖熟悉感。

為了體驗製作韓式經典小菜「橡實凍」，兩人從撿拾橡實果到製作過程全程參與，遵循傳統技法不敢輕忽。融融分享：「光是攪拌就得持續一小時不能停手，要是有一點點燒焦味跑出來，整鍋就報銷了。」起鍋後還需六到八小時才能定型，繁複工序讓外景隊直呼佩服。

造訪慶州百年歷史村落良洞村，咪蕾在當地阿姨家中分享自己高中時割雙眼皮的故事。（八大電視提供）造訪慶州百年歷史村落良洞村，咪蕾在當地阿姨家中分享自己高中時割雙眼皮的故事。（八大電視提供）

席間，阿姨們準備一桌美食佳餚招待工作人員，歡樂氣氛下，咪蕾大方吐露自己割雙眼皮的往事，「我媽有一天說：『我訂好了，去做雙眼皮！』」因此在高中一年級時就去割了雙眼皮，還大方秀出兒時與父親的合照讓大家比對；融融驚訝直呼根本看不出來，非常自然。與當地長輩雖然僅是短暫相處，卻感受到濃厚人情味，咪蕾也因聽到村落廣播有位阿嬤過世、且村中似乎沒有年輕人居住只剩年長者而感到不捨，擔心十年後村落會不會消失，一度紅了眼眶。

咪蕾大方公開童年舊照。（咪蕾提供）咪蕾大方公開童年舊照。（咪蕾提供）

此外，融融與咪蕾也前往盈德，迎接竹蟹開捕首日的年度盛事。拍賣現場氣氛緊張又熱鬧，兩人把握難得的嚐鮮機會，從冰花蟹腳、蟹肉沾蟹膏到奢華的紅蟹泡麵，各式浮誇系海派料理吃得心滿意足，讓融融直說：「來產地，競標快不過人家，但吃絕對不能慢！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中