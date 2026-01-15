女星神似Giselle爆紅！突認「這部位是做的」 大方曬照對比

融融與咪蕾換上專業裝備合影留念，兩人開心比出展翅姿勢，為高空體驗做足準備。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季持續帶來驚喜體驗，主持人融融與搭檔咪蕾在韓國挑戰滑翔翼飛行。咪蕾為了節目獻出第一次高空體驗，從高空俯瞰整座城市與南漢江景色，壯麗景色映入眼簾；但兩人心情大不同，融融笑稱翱翔天際的感覺「太舒服到想睡覺」，咪蕾則邊享受美景又忍不住尖叫，直呼感覺「像人體空拍機」。安全落地後，咪蕾苦笑表示「十年後再來挑戰！」

融融與咪蕾在韓國挑戰滑翔翼飛行，從高空俯瞰城市與南漢江景色。（八大電視提供）

節目全新第二季韓國行播出後獲得觀眾熱情迴響，收視也開出亮眼成績。上週播出第四集，在分眾18到24歲收視表現上，一舉拿下週六全台美食旅遊節目收視冠軍。本週最新內容中，融融、咪蕾造訪位於慶州的百年歷史村落良洞村，村中阿姨們親切熱情招呼，讓人有種回到阿嬤家的溫暖熟悉感。

為了體驗製作韓式經典小菜「橡實凍」，兩人從撿拾橡實果到製作過程全程參與，遵循傳統技法不敢輕忽。融融分享：「光是攪拌就得持續一小時不能停手，要是有一點點燒焦味跑出來，整鍋就報銷了。」起鍋後還需六到八小時才能定型，繁複工序讓外景隊直呼佩服。

造訪慶州百年歷史村落良洞村，咪蕾在當地阿姨家中分享自己高中時割雙眼皮的故事。（八大電視提供）

席間，阿姨們準備一桌美食佳餚招待工作人員，歡樂氣氛下，咪蕾大方吐露自己割雙眼皮的往事，「我媽有一天說：『我訂好了，去做雙眼皮！』」因此在高中一年級時就去割了雙眼皮，還大方秀出兒時與父親的合照讓大家比對；融融驚訝直呼根本看不出來，非常自然。與當地長輩雖然僅是短暫相處，卻感受到濃厚人情味，咪蕾也因聽到村落廣播有位阿嬤過世、且村中似乎沒有年輕人居住只剩年長者而感到不捨，擔心十年後村落會不會消失，一度紅了眼眶。

咪蕾大方公開童年舊照。（咪蕾提供）

此外，融融與咪蕾也前往盈德，迎接竹蟹開捕首日的年度盛事。拍賣現場氣氛緊張又熱鬧，兩人把握難得的嚐鮮機會，從冰花蟹腳、蟹肉沾蟹膏到奢華的紅蟹泡麵，各式浮誇系海派料理吃得心滿意足，讓融融直說：「來產地，競標快不過人家，但吃絕對不能慢！」

