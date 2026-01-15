自由電子報
娛樂 音樂

《大嘻哈時代》人氣歌手把失敗當師父 簽唱會變簽喝會

阿法除了唱歌，也熱愛手繪。（FRαNKIE阿法提供）阿法除了唱歌，也熱愛手繪。（FRαNKIE阿法提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾參與兩屆《大嘻哈時代》的人氣嘻哈歌手「FRαNKIE」阿法，推出第四張專輯《Can I be Frank?》，農曆過年前也將舉辦「簽喝會」，沒看錯，不是簽唱會，而是簽喝會。

阿法相當熱愛手繪，他笑說：「從有記憶以來就相當熱愛繪畫，小時候不愛上課最喜歡在課本上偷畫畫，一畫起來時間就過得很快！對我來說上學應該7成都是繪畫課吧！」從上張專輯《兩條船》起，他更是親自操刀實體裝幀設計。

阿法復刻很多小時候拍的照片。（FRαNKIE阿法提供）阿法復刻很多小時候拍的照片。（FRαNKIE阿法提供）

在阿法的新專輯裡，歌詞頁內含兩兩一組的照片，一張為阿法小時候的照片，一張則為現在阿法復刻當時動作的照片，歌迷都覺得很值得珍藏。另外阿法新單曲《每天都在失敗》，創作概念為「人生一直重複經歷挑戰失敗、卡關，從中學習，並想辦法抓到訣竅過關」，他覺得就像歌詞所說的，「把失敗當師父」，將其視為變強的機會，也鼓勵自己和歌迷能正向思考。

1月31日阿法將在高雄駁二 C7-7 倉庫舉辦「Can I be Frank? 簽喝會」，若購買阿法的實體專輯或周邊商品即享有免費入場資格， 阿法也會提供飲品與歌迷同歡，也會為粉絲簽名。

