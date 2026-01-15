自由電子報
娛樂 最新消息

YTR拍美食一句「中壢已經沒有台灣人了」 意外掀網論戰、批評時政

旅遊美食YTR「走跳保羅與Tiff」拍片分享中壢車站美食地圖。（本報資料照、Google Map截圖） 旅遊美食YTR「走跳保羅與Tiff」拍片分享中壢車站美食地圖。（本報資料照、Google Map截圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅遊美食YTR「走跳保羅與Tiff」日前拍片介紹桃園中壢火車站的美食地圖，因影片標題寫著「台灣中壢，已經沒有台灣人了！？一出中壢車站，立馬到東南亞！」，副標則標註「街上全是越南人、菲律賓人、印尼人和泰國人」，讓不少網友看了很有感，卻也意外掀起網路兩派論點交峰，一派珍惜且享受異國美食與東南亞風情，另一派則感嘆「小時候的家鄉味不見了」。

「走跳保羅與Tiff」影片中介紹了一件衣服只要30元的菲律賓市集、街頭小吃、菲律賓式自助餐，還有耶穌聖心天主教堂；之後則往後站拍攝印尼料理，並分享越南金飾文化、越共風格咖啡廳，以及中平商圈現況，假日主要消費族群已轉為移工朋友。

「走跳保羅與Tiff」在影片下方的配文寫道：

移工們是台灣經濟的重要支柱，他們在最辛苦的崗位上努力，為的是回鄉蓋房、供家人上學。對我們來說是「異國美食」，對他們來說，卻是離家鄉最近的溫暖力量。

目前這支影片已累計高達77萬瀏覽人次，留言中不乏鼓勵與支持，「希望他們在台灣都能平安快樂」、「我是新二代~~~我媽是當年來台灣工作的印尼人 真的要很感謝她們 才能撐起來~~~」、「我覺得挺好 他們比台灣人會經營」、「看完後很想去逛逛，有種出國的感覺」。

但也有持不同觀點的網友提出個人意見：「他們得到思念家鄉味，我卻失去我從小到大的家鄉味。」、「小時候我知道要買新的東西，流行的東西，就走一趟火車站，而現在火車站到中央東路，除了幾間開了很久很久的小吃店，我根本不會想去那邊逛。」「不需要用溫馨的音樂和遠離家鄉打拼詞彙，來包裝這些多年來沒有規劃和無力的政策」…。

還有不少網友是對移工政策、仲介管理提出建言，也算是意料之外的收穫。

