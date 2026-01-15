《天才衝衝衝》20年了！陳為民吐露驚人實情：房貸頭期款靠這

〔記者傅茗渝／台北報導〕在週播綜藝節目普遍難以長壽的電視環境中，華視招牌節目《天才衝衝衝》持續站穩收視高峰，不僅拿下同時段五連霸收視冠軍，本週六（17日）更迎來意義非凡的第1000集，陪伴觀眾走過將近20年時光。為了讓節目持續保有新鮮感，製作單位至今累積研發超過百個原創單元，千集特別企劃更全面升級，邀請8位嘉賓化身古今中外的神祕角色，與主持群一同狂歡慶祝。

陳隨意將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」。陳隨意（左）、徐乃麟（右）。（華視提供）

本集由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱聯手主持，並特別找回第一集嘉賓陳為民，加上潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨共襄盛舉，星光滿滿。陳為民感性又幽默地分享：「我入行三十幾年，竟然有二十年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」一句話讓全場笑聲不斷。

潘若迪展現舞技時，鞋子竟然當場飛出去。（華視提供）

節目笑料接連爆發，潘若迪在展現舞技時，鞋子竟然當場飛出場外，讓他氣得大喊：「誰拿這麼大的鞋子給我！」現場主持群與來賓瞬間笑到跪倒。經典單元「記憶Tempo」同樣火花四射，當主持人隊討論「交換位置卡」如何使用時，籃籃竟當著陳為民的面提議，認為潘若迪記性太好，應該和陳為民交換位置，讓站在中間的陳為民忍不住抗議：「欸不好意思，我人還在現場好不好！」全場瞬間炸裂。

遊戲過程中，陳隨意的「台灣國語」也意外成為地雷，把「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」，下一棒的籃籃誤以為是在講台語，跟著用台語作答而失誤，當場崩潰大喊：「陳隨意不也講台語嗎？」陳隨意立刻澄清：「我說國語啊！」笑聲再度失控。

徐乃麟品嘗「地獄料理」甚至大讚「好好吃」。（華視提供）

千集特別企劃壓軸登場的「特製地獄料理」同樣話題十足，號稱「地獄巔峰」的餐點一上桌，現場不分隊伍紛紛挑戰，錄影棚內瞬間哀鴻遍野。沒想到徐乃麟吃了一口後竟面不改色，還大讚「好好吃」；反觀舒子晨品嚐後露出極度嫌棄表情，更語出驚人吐槽：「這有抹布的味道！」讓全場笑翻，也為千集增添「天堂與地獄並存」的趣味名場面。

