自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《天才衝衝衝》20年了！陳為民吐露驚人實情：房貸頭期款靠這

〔記者傅茗渝／台北報導〕在週播綜藝節目普遍難以長壽的電視環境中，華視招牌節目《天才衝衝衝》持續站穩收視高峰，不僅拿下同時段五連霸收視冠軍，本週六（17日）更迎來意義非凡的第1000集，陪伴觀眾走過將近20年時光。為了讓節目持續保有新鮮感，製作單位至今累積研發超過百個原創單元，千集特別企劃更全面升級，邀請8位嘉賓化身古今中外的神祕角色，與主持群一同狂歡慶祝。

陳隨意將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」。陳隨意（左）、徐乃麟（右）。（華視提供）陳隨意將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」。陳隨意（左）、徐乃麟（右）。（華視提供）

本集由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱聯手主持，並特別找回第一集嘉賓陳為民，加上潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨共襄盛舉，星光滿滿。陳為民感性又幽默地分享：「我入行三十幾年，竟然有二十年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」一句話讓全場笑聲不斷。

潘若迪展現舞技時，鞋子竟然當場飛出去。（華視提供）潘若迪展現舞技時，鞋子竟然當場飛出去。（華視提供）

節目笑料接連爆發，潘若迪在展現舞技時，鞋子竟然當場飛出場外，讓他氣得大喊：「誰拿這麼大的鞋子給我！」現場主持群與來賓瞬間笑到跪倒。經典單元「記憶Tempo」同樣火花四射，當主持人隊討論「交換位置卡」如何使用時，籃籃竟當著陳為民的面提議，認為潘若迪記性太好，應該和陳為民交換位置，讓站在中間的陳為民忍不住抗議：「欸不好意思，我人還在現場好不好！」全場瞬間炸裂。

陳隨意將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」。陳隨意（左）、徐乃麟（右）。（華視提供）陳隨意將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」。陳隨意（左）、徐乃麟（右）。（華視提供）

遊戲過程中，陳隨意的「台灣國語」也意外成為地雷，把「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」，下一棒的籃籃誤以為是在講台語，跟著用台語作答而失誤，當場崩潰大喊：「陳隨意不也講台語嗎？」陳隨意立刻澄清：「我說國語啊！」笑聲再度失控。

徐乃麟品嘗「地獄料理」甚至大讚「好好吃」。（華視提供）徐乃麟品嘗「地獄料理」甚至大讚「好好吃」。（華視提供）

千集特別企劃壓軸登場的「特製地獄料理」同樣話題十足，號稱「地獄巔峰」的餐點一上桌，現場不分隊伍紛紛挑戰，錄影棚內瞬間哀鴻遍野。沒想到徐乃麟吃了一口後竟面不改色，還大讚「好好吃」；反觀舒子晨品嚐後露出極度嫌棄表情，更語出驚人吐槽：「這有抹布的味道！」讓全場笑翻，也為千集增添「天堂與地獄並存」的趣味名場面。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中