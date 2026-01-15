自由電子報
娛樂 星座

2026防車關 民俗專家楊登嵙提醒：慎防血光

流年運勢可作為參考，重點在於提高警覺與自我保護意識，提早注意健康與安全。（資料照，警方提供）流年運勢可作為參考，重點在於提高警覺與自我保護意識，提早注意健康與安全。（資料照，警方提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新的一年來臨，許多人在迎接新氣象的時候，也希望提前知道有那些潛伏的危險存在，能夠提前繞開。尤其健康與安全運勢是大多數人非常關心的是，民俗專家楊登嵙指出，受到流年磁場轉換，的確有幾個生肖需要留意健康與意外風險。也有幾個生肖須慎防血光和意外，最好提前防範、降低風險。

生肖馬：★★☆☆☆

因值太歲，身體健康狀況較不理想，小感冒、小病痛特別明顯，需慎防脾胃、腸道與消化系統方面的問題，容易引起腸胃急性病症。

生肖羊：★★☆☆☆

「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活與飲食衛生，並適量運動增強體魄。特別是農曆正月、四月及十月期間，更要留意飲食與作息，避免生冷食物與熬夜。

生肖猴：★★★☆☆

今年犯「血刃」煞，身體容易受傷，不宜參與危險性活動，須慎防血光之災，農曆六月及十一月尤其要注意交通與行動安全。

生肖雞：★★★★☆

腸胃方面較容易出問題，生冷、油炸類食物宜少吃，作息要規律。幸得「福德」吉星，只要多加防範，問題不大，即使生病，也較容易遇到良醫而痊癒。

生肖狗：★★★☆☆

年逢「白虎」凶星，輕則疾病纏身，重則恐有血光之災，需慎防心臟及血管方面的問題，也不宜從事刺激或危險性運動，農曆正月、五月及七月更需提高警覺。

生肖豬：★★★★★

容易因過度勞累引起神經緊張、失眠多夢，但只要適度放鬆休息，問題不大。有「天厄」凶星出現，外出或旅行時須特別注意安全，避免危險活動。

生肖鼠：★★☆☆☆

年犯「天哭」，容易有無妄之災，戶外活動與旅遊須做好安全防範，也要多留意家中長輩健康狀況。

生肖牛：★★★★★

有「月德」星解救，只要多加保養，終無大礙。需留意飲食衛生，避免病從口入，並注意泌尿系統相關問題。

生肖虎：★★★★☆

今年身體狀況普通，小病小痛較多，忌吃濕熱與油炸食物。「五鬼」入宮，須防暗疾，有不適宜及早檢查。

生肖兔：★★★★★

一些病痛在所難免，但不算嚴重，需留意腹部與飲食問題，並注意精神緊張情況，多休息與適度運動有助放鬆。

生肖龍：★★★☆☆

流年行煞星，須慎防意外與車禍，不宜從事高風險活動，外出旅遊也要做好安全措施。

生肖蛇：★★★★★

今年體質稍弱，容易有小病痛，需多休養，避免激烈運動，也要注意肢體扭傷與腸胃問題。

☆民俗說法僅供參考☆

