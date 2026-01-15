當「二奶」10年不怕被罵X！網紅爆66歲「爹哋」性癖

有「香港最強小三」之稱的網紅五索，大談性事。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年35歲、有「香港最強小三」之稱的網紅五索（鍾睿心）向來不避諱被冠上敗金女的頭銜，甚至在接受體採訪時表示，她不怕被罵X （具戈戈），直言「有錢才是王道」。

近日她又在自己的YT節目《五索波波池》中，暢聊與66歲大生銀行主席馬清鏗（馬生）長達10年的婚外情，更大爆CEO性癖直呼「搞到很晚，第二天起不來」。

經常在個人社君PO出清涼照和出遊照的五索，對自己的「二奶」身分相當自豪，也從未想過要扶正。對於愛情與利益的對嫁關係，她也認為不單只是「遇到更好的爹哋」這麼簡單。

網紅五索（右）自曝只想當二奶，從未想過要扶正。（截圖自YT）

已為「人夫」馬清鏗生下四名子女的她，自爆曾對馬清鏗提議，到他70歲大壽時，會安排10個俄羅斯美女為他賀壽，卻得到馬清鏗滿心期待反問：「那不是爽到我了嗎」。

網紅五索（右）常在IG「放閃」自己與「另一半」的生活日常。（翻攝自IG）

節目中也透露自己對「男人有錢就愛偷吃」的心態。她坦言，從不檢查馬清鏗的手機通訊錄和簡訊，大方表示只要不被她發現，對方開心就沒問題。不過她也劃清界線，若對方真的出現另一段感情，一定讓她知曉，她會果斷選擇分手，直言：「我馬上去找高大帥的老外！」

不過網紅五索也不是全然對「負評」無感，多次因負面新聞影響而人院的她，現階段重心放在小孩和網路事業上。

