《陽光女子合唱團》全台連三天霸榜！票房屢創新高勇破4225萬

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》票房持續飆高，從本週一（12日）起已連續三天拿下單日全台票房及觀影人次雙冠軍，在好口碑持續發酵之下，票房一天比一天更高！從週一387萬、週二453萬，週三上升到556萬，全台票房已衝破4225萬！

台片《陽光女子合唱團》持續熱賣，票房屢創新高。（壹壹喜喜提供）

該片由導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，加上陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等堅強卡司，描寫一群女子克服所有困難、集合眾人之力表演出最完美的合唱，更聚焦每一位女性在生活中面對選擇、挫折與重新站起來的過程，劇情笑中帶淚。

電影從跨年檔期在台上映，首週票房排名第四，加上先前耶誕節率先上映口碑場，累積票房破千萬；上映第二週票房更逆勢成長，較首週成長118%，週末票房也攀升到第二名，週一則正式稱霸全台票房至今。

台片《陽光女子合唱團》推出附紙巾的「大哭一場」場次，讓觀眾盡情哭。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》全台熱映中，許多影迷也呼籲大家記得攜帶大包衛生紙才夠擦眼淚。戲院除了因應觀眾需求開始增加放映場次，還有附紙巾的「大哭一場」場次，讓觀眾可以盡情哭！按照票房走勢及熱度，本週五（16日）票房有望衝破5000萬大關。主要演員也將持續出席映後活動，還有台南武聖夜市掃街活動，出席藝人及場次請洽官方社群平台公告。

