娛樂 日韓

BLACKPINK突襲宣告回歸！等近4年粉絲喜怒炸裂喊：支持解約

BLACKPINK突襲宣布將於2月27日正式回歸。（資料照，YG Entertainment提供）BLACKPINK突襲宣布將於2月27日正式回歸。（資料照，YG Entertainment提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕BLACKPINK回歸終於拍板定案！官方於韓國時間凌晨0時突襲宣布，將在2月27日推出第3張迷你專輯《DEADLINE》，消息一出立刻引爆粉絲圈大票Blink（粉絲名）激動狂喜，但同時約掀起另一派不滿聲浪，直指所屬公司YG娛樂長期經營不用心，兩極反應在網路全面引爆。

BLACKPINK確定回歸的消息曝光後，迅速在Threads引發熱烈討論，讓許多Blink興奮狂喊「終於等到妳們了」、「錢準備好了」、「這輩子居然還看得到BLACKPINK回歸」、「真的假的？反正我是相信了」、「有種半輩子沒回歸的感覺！」種種聲音顯示歷經多次延期後，回歸消息仍讓死忠粉絲情緒瞬間沸騰。

BLACKPINK突襲宣布將於2月27日正式回歸。（翻攝自X）BLACKPINK突襲宣布將於2月27日正式回歸。（翻攝自X）

不過，當中的抱怨聲浪同樣不小，一派Blink將怒火朝向YG娛樂，認為BLACKPINK出道多年作品數量偏少，等了3年卻只等到迷你專輯，紛紛怒吼「回歸確實是萬幸，但真的只有迷你而已？」、「Blink真的很慘」、「10週年跟我說迷你3？」、「YG真的很愛用remix灌水」、「支持解約！」甚至諷刺公司心態是「反正出什麼都會賣！」直指不用心早已成常態。

事實上，BLACKPINK去年10月曾來到高雄舉辦演唱會，演出結束後YG娛樂就曾對外宣布新歌計畫，並透露已完成MV拍攝，原本最快可在12月中釋出，未料回歸時程一延再延，最終才定於2月27日，讓Blink長期累積的不滿一次爆發，形成「終於回歸卻照樣被罵翻」的矛盾局面。

