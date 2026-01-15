自由電子報
娛樂 最新消息

女團成員脫了...寶兒解放身材 「零死角」入鏡焦慮到爆哭

寶兒接受《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪。（POP Radio提供）寶兒接受《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪。（POP Radio提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Popu Lady成員寶兒推出個人寫真書《Babe Fantasy》驚艷粉絲，在書中大方展露健康性感的腰部曲，她接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，表示「從來沒想過自己會出版寫真書」，這次全權親力親為，甚至出動價值高達6位數字、逾200隻私人收藏的達菲熊，過程中壓力大到幾度爆哭。

寶兒接受《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪。（POP Radio提供）寶兒接受《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪。（POP Radio提供）

寶兒自招是「最麻煩的甲方」、「細節控」，在寫真書籌備時常常半夜傳訊息找攝影師討論，2個多月裡保持緊繃狀態，甚至曾在半夜拉著攝影師到書店挑選能讓畫面有「呼吸感」的書本道具，寶兒說，感謝攝影師好友能穩穩地接住她的情緒，她也因為經過這次不假他人之手的籌備過程，發現「單純當偶像藝人，其實是件很幸福的事」。

寶兒推出寫真書。（POP Radio提供）寶兒推出寫真書。（POP Radio提供）

寶兒自認私底下對展露身材較無自信，這次接受公司老闆提議拍寫真書，除了因為「長大了」，也希望能享受每個階段的自己。寶兒說，女團時期最大尺度就是短裙，通常不被允許有性感的形象，這次書中一連20多組造型，當中也不免俗選有布料較少的內衣與泳裝，是寶兒覺得在拍攝上最具挑戰的拍攝。

她也坦承，其實自己和一般人一樣，身上常有「一團小肉」，這次為了呈現零死角的曲線，除了加強體態管理維持低體脂、每天穿塑身衣塑形，也在腹部、臀部與大腿等加重局部核心訓練，希望大家能從寫真書感受到滿滿的誠意。

寶兒推出寫真書。（POP Radio提供）寶兒推出寫真書。（POP Radio提供）

Popu Lady成團已13周年，寶兒感受到每一位團員都慢慢地越來越成熟，她說，自己比較直接，有話不吐不快的個性，在早期可能被公司貼上不夠圓滑的標籤，與洪詩相比，更顯得對方是溫柔且富有智慧。寶兒一談起洪詩，就語帶敬佩地表示「她是我看過最完美的女性」，曾經洪詩和自己一樣都很怕痛，但對方卻能從不耐疼痛的女孩到歷懷孕生子，讓寶兒連聲稱讚「太勇敢了」。

