娛樂 日韓

不只高雄！BTS釜山住宿狂飆15倍 一晚3.2萬把粉絲當盤子

「BTS」防彈少年團2022年10月在釜山開唱，現場萬人空巷。（達志影像）「BTS」防彈少年團2022年10月在釜山開唱，現場萬人空巷。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天團「BTS」防彈少年團即將舉行世界巡迴演唱會，不但高雄飯店「漲」聲響起，引來高雄觀光局出手重罰，就連韓國飯店業者也看準此次商機，住宿價格竟然翻了15倍，簡直是把粉絲當盤子。

防彈少年團率先於4月9日、11日及12日在高陽體育場演出，6月12日到13日則前進釜山。只是韓國媒體《京鄉新聞》報導，隨著消息曝光，釜山附近住宿價過高，一家飯店6月10日的住宿費為6.8萬韓元（約台幣1463元），結果12日、13日卻變成76.9萬韓元（約台幣1.6萬元），漲超過10倍。

「BTS」釜山場附近住宿，竟然翻了15倍。（翻攝自idol issue臉書）「BTS」釜山場附近住宿，竟然翻了15倍。（翻攝自idol issue臉書）

另一個分享韓國偶像的粉絲專頁「idol issue」也分享釜山附近住宿的費用，發現6月10日的住宿費為9.9萬韓元（約台幣2130元），隔天11日為98.9萬韓元，12日、13日則是148.9萬韓元（約台幣3.2萬元），14日住宿立刻重返9.9萬韓元，整整翻了15倍，明顯就是把粉絲當肥羊，想從他們的口袋中大賺一筆，大賺BTS財。

「BTS」防彈少年團2022年10月在釜山演出，吸引許多粉絲朝聖。（達志影像）「BTS」防彈少年團2022年10月在釜山演出，吸引許多粉絲朝聖。（達志影像）

但這樣的狀況並非首例，早在2022年，為支持釜山申辦2030年世界博覽會，防彈少年團在釜山舉辦10萬人規模演唱會，當時演唱會場地附近的住宿價格就大幅上漲，引發爭議。不過儘管漫天要價費問題持續引發爭議，不過釜山市政府似乎還沒找到妥善的解決方案，原因就在於無法介入個別商價的定價決策。

《京鄉新聞》指出，釜山市釜山市觀光暨會展局長羅允彬坦言，並沒有制裁商家的方法，因此這次會跟相關單位一同走訪，進行宣傳以及勸導，希望能在一定程度上遏制這種現象。

