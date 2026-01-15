自由電子報
娛樂 最新消息

球王費德勒也看到輸球畫面！周杰倫喊好糗 預告下個大計劃

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨（14日）首次以球員身分挑戰澳洲網球公開賽新推出的比賽「1分大滿貫」，可惜最後連球都沒碰到就被對手維奇一個Ace球直接淘汰，事後他也遇到網球天王費德勒（Roger Federer），兩人開心聊天，但得知費德勒也看到他輸球的畫面，周董直呼好糗。

周杰倫和老婆昆凌看了幾場精彩澳網公開賽比賽。（翻攝自IG）周杰倫和老婆昆凌看了幾場精彩澳網公開賽比賽。（翻攝自IG）

過去周董曾和得過20座大滿貫冠軍的網球天王費德勒一起為知名行李箱拍廣告，這次兩人又在澳網現場碰面了。周董雖輸了「1分大滿貫」比賽，但他和老婆昆凌今天還是繼續去看了幾場精彩比賽。

周杰倫（右）笑說被球王費德勒看到他被對手打出Ace球好糗。（翻攝自IG）周杰倫（右）笑說被球王費德勒看到他被對手打出Ace球好糗。（翻攝自IG）

周董遇到費德勒時，兩人還一起自拍，費德勒說交由周董拿手機，因為他拍得比較好。周董則在社群分享兩人見面時影片，並自嘲寫下：「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace。」

費德勒主動問候周董近來可好，結果周董說他參加了「1分大滿貫」，費德勒笑說有看到了，被打出Ace球（指發球方發出一讓接球方完全碰不到球，並直接得分的發球），費德勒笑說，原本還在想周董的反應呢？本來以為周董已準備好反手拍了，周董則回他：「也許明年吧。」自拍時周董並笑笑對費德勒提出邀約，希望可以當他的雙打搭檔。

