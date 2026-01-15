自由電子報
娛樂 最新消息

吃苦當吃補！吳奇隆回母校領獎 運動員底氣校長全說了

吳奇隆返母校領傑出校友獎。（翻攝自藍易振Threads）吳奇隆返母校領傑出校友獎。（翻攝自藍易振Threads）

〔記者李紹綾／台北報導〕「四爺」吳奇隆今（15日）重返母校輔仁大學，領取「傑出校友獎」，不只讓校園瞬間變成追星現場，連校長藍易振都親自發文，滿滿感性與驕傲，直呼迎回了一位「真正的輔大人」。

吳奇隆（右二）返母校領傑出校友獎，校長藍易振（左二）讚他沒有明星架子。（翻攝自藍易振Threads）吳奇隆（右二）返母校領傑出校友獎，校長藍易振（左二）讚他沒有明星架子。（翻攝自藍易振Threads）

藍易振在Threads分享頒獎當天的溫馨畫面，透露當年就讀輔大體育系的吳奇隆，雖然早已紅遍亞洲，卻在校園裡完全沒有明星架子，不但勤學向上、成績亮眼，上課時更是全神貫注，私下也能和同學打成一片，至今仍讓師長們印象深刻。他笑說，自己同樣出身跆拳道選手，看著吳奇隆一路走來，特別有共鳴，「運動員那種吃苦當吃補的磨練，我真的懂」。

吳奇隆（右二）返母校領傑出校友獎，校長藍易振（左二）讚他沒有明星架子。（翻攝自藍易振Threads）吳奇隆（右二）返母校領傑出校友獎，校長藍易振（左二）讚他沒有明星架子。（翻攝自藍易振Threads）

藍易振也提到，正是運動員時期培養出的堅韌與自律，成了吳奇隆闖蕩演藝圈的重要底氣，讓他能在競爭激烈的環境中不斷突破自我，從偶像歌手一路蛻變為實力派演員，始終保持積極進取的狀態。

吳奇隆（左）返母校領傑出校友獎，開心與校長藍易振（右）合影。（翻攝自藍易振Threads）吳奇隆（左）返母校領傑出校友獎，開心與校長藍易振（右）合影。（翻攝自藍易振Threads）

在校方眼中，吳奇隆多年來累積的演藝成就與正面形象，正是輔仁大學所強調「真、善、美、聖」全人教育的最佳示範。藍易振也期盼，透過這次頒獎，能讓學弟妹們看見榜樣的力量，「珍惜在輔大的每一天，勇敢追尋屬於自己的夢想」。

