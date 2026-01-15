自由電子報
娛樂 日韓

（影）等了快4年！BLACKPINK回歸定檔 YG一句話藏關鍵

BLACKPINK確定2月推出新專輯回歸。（翻攝自X）BLACKPINK確定2月推出新專輯回歸。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK迎來出道10週年關鍵里程碑，終於丟出讓全球BLINK（粉絲名）集體沸騰的重磅消息！她們2月底將以「完整體」回歸，推出時隔近4年的新專輯，被視為「第二篇章」正式開啟。

BLACKPINK官方SNS無預警釋出短片，畫面最後定格在一句話：「第3張迷你專輯《DEADLINE》｜2026.02.27 1PM（KST）」。短短幾秒立刻攻佔全球社群版面，衝上各國熱搜。

YG娛樂今同步回應，這是一張「為了完成度而等待的作品」，感謝粉絲長時間的耐心守候，話裡話外都暗示這次不只是交作業，而是要再一次「定義BLACKPINK」。

BLACKPINK推新專輯《DEADLINE》回歸。（翻攝自X）BLACKPINK推新專輯《DEADLINE》回歸。（翻攝自X）

距離上一張完整體專輯《BORN PINK》已是2022年。這段空白期，4位成員沒有消失，反而各自走到更高的位置，包括Jennie、Jisoo、Rosé、Lisa皆以 solo 身分在歐美與亞洲市場輪番刷榜，時尚、音樂、影視全面開花。

BLACKPINK從《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》到《Pink Venom》、《Shut Down》等，每次回歸幾乎都改寫K-POP女團的天花板，10週年4人歷練後的再集合，更讓粉絲期待爆表。

