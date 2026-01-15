籃籃服務洗頭「洗到濕身」！阿翔後腦杓受撞擊表情僵硬

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》日前來到台南中西區，與宣傳八點檔《豆腐媽媽》的來賓馬國弼、宮美樂來到台南孔廟。

馬國弼（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠、宮美樂。（民視提供）

阿翔介紹這裡無論是古蹟、文化、美食都非常多，不過這次要走一個完全不一樣的在地文化體驗，首先就要帶大家來見識一下「全台最強女鬼」，前往當地有著神秘傳說的辜婦媽廟。

職人娓娓道來清朝末年有府城三大奇案，分別是林投姐、陳守娘顯靈以及呂祖廟燒金，其中最強女鬼正是陳守娘，據傳祂曾與神明大戰七天七夜，竟還「打成平手」的傳說，接著眾人跟隨導覽員的腳步，走訪廟宇了解整件奇案的故事，讓眾人對於臺南有更深的認識。

阿翔（左起）、楊繡惠、馬國弼。（民視提供）

刺激的鬼故事告個段落，接著籃籃表示要帶大家平復心情，去一個有「正港男子漢」的地方，還可以讓繡惠姐找回「初戀的滋味」，楊繡惠心花怒放詢問：「哪裡有男子漢可以挑選？」，籃籃笑說妳旁邊有兩個人啦！楊繡惠看著阿翔及馬國弼，相當嫌棄，籃籃詢問這兩位男子漢哪裡不滿意？楊繡惠表示一個頭髮看起來像是豬哥亮、一個鳥窩頭，看起來就很「母湯」。

籃籃則保證會將兩個人改造成正港男子漢，原來在台南市區藏有營業超過70年，老闆夫婦西村叔跟秀枝姨一起經營台式復古的男士理髮廳，西村叔打包票可以幫阿翔、馬國弼打造帥氣的髮型。

接著兩人準備洗頭，西村叔用熟練的手法幫馬國弼洗頭，在一旁的籃籃表示自己也幫過媽媽洗頭，提議讓她來幫阿翔服務，首先需要讓頭髮帶有微濕才能塗抹洗髮精，籃籃幫阿翔頭髮噴水，卻手殘的往臉部狂噴，阿翔自暴自棄的奪過籃籃手上的噴水槍，直接將水往頭上倒，「這樣水夠多了吧！趕快洗頭啦！」接著籃籃放上洗髮精搓頭髮，阿翔困惑的詢問為何洗頭不喜瀏海？籃籃一本正經的說：「怕你沒有瀏海會尷尬」，讓眾人捧腹大笑，也讓阿翔哭笑不得。

籃籃幫阿翔洗頭。（民視提供）

接著要用移動式洗頭槽將頭上的泡沫沖乾淨，楊繡惠幫忙扶著阿翔躺下，位置卻沒抓準，阿翔後腦勺撞上洗頭槽，籃籃洗著洗著，阿翔表情逐漸僵硬，原來籃籃直接將水沖進領口，浸濕了衣衫，連忙喊道你不要亂洗啊，籃籃尷尬的說你的頭太重了，阿翔無奈的說不然我自己將頭撐起來總行了吧，兩光的洗頭方式，阿翔連耳朵都進水，對比洗頭一臉滿足的馬國弼，專業的手法高下立判。

接著由西村叔打造兩人的復古帥哥造型，將頭髮梳成70年代最流行的「歐嚕巴庫」西裝頭，阿翔跟馬國弼再換上「阿哥哥」的服裝，勁裝熱舞讓老闆夫婦笑得合不攏嘴，楊繡惠笑著誇獎倆人如果不看臉，真的非常帥。

