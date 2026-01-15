自由電子報
娛樂 電視

昔確診確診帕金森氏症 詹雅雯曝出道35年內心話：要把握當下

〔記者林欣穎／台北報導〕詹雅雯擔任公視《誰來晚餐》來賓，拜訪熱愛健身的小龍一家人，她2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，被封為「慈善歌后」，本次詹雅雯第四度擔任神秘嘉賓，她在受訪時便直言，這次對她來說「意義很不一樣」，因為受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面。

詹雅雯第四度擔任神秘嘉賓直言意義非凡。（公視提供）詹雅雯第四度擔任神秘嘉賓直言意義非凡。（公視提供）

節目中，詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭中阿嬤的用心，特別在養生湯裡加入剝皮辣椒，因為她記得詹雅雯喜歡吃辣，還強調自己是詹雅雯的鐵粉，還曾特地去中興大學追過她的演唱會。遇到粉絲如此熱情的招待讓詹雅雯開心不已，笑說原本以為自己緊張會沒食慾，但看到這麼豐盛的一桌菜，忍不住直呼「怎麼可以不吃多一點」，立刻胃口大開盡情享用。

詹雅雯鬆吐出道35年心聲。（公視提供）詹雅雯鬆吐出道35年心聲。（公視提供）

熱鬧的餐桌讓詹雅雯突然很感慨，她聊起自己三十五年的歌壇生涯，詹雅雯也說出心底話。她坦言，一個人在外奔波這麼多年，很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到這個家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動，「真的都要把握這個當下！」

