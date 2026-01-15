周杰倫澳網進場藏驚喜！8歲兒Romeo緊跟昆凌「氣場不輸明星爸媽」

〔記者邱奕欽／台北報導〕周杰倫昨（14日）受邀參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然球齡僅3年的他如賽前自嘲所言，遭對手連發ACE球「連球都摸不到」就光速落敗，但討論度依舊爆表。周杰倫進場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭更意外捕捉到8歲兒子Romeo現身，小小年紀的帥氣身影被網友們瘋狂誇讚。

昆凌（左圖左）陪同周杰倫（左圖右）出席澳網「一分大滿貫」表演賽時，8歲兒子Romeo緊跟在身後，戴上墨鏡冷酷的模樣頗有爸爸的風格。（組合照，翻攝自網路）

周杰倫當時正將走入球場，昆凌頭戴CHANEL鴨舌帽、短裙亮相，風格甜美又搶眼，而Romeo則乖巧走在父母的身後，身穿黑色外套、戴墨鏡，與爸爸的風格如出一徹。親子同框畫面曝光後，立刻引來網友狂讚「兒子好帥」、「混血感好重」、「小小年紀就很有星味」、「爸爸媽媽走前面，小酷哥獨美」、「氣場完全不輸明星爸媽」、「一看就是周董家的小孩」。

事實上，Romeo從小熱愛網球，周杰倫與昆凌過去就多次分享兒子揮拍畫面，展現不俗天賦，夫妻倆也常帶孩子觀賞四大滿貫賽事。去年一家人還現身溫網追星，與西班牙球王Carlos Alcaraz、義大利名將Jannik Sinner合照，昆凌當時更勉勵兒子，希望未來有一天能像偶像們一樣，在球場上發光發熱

