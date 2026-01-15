（獨家）小小台灣之光！廖家儀12歲愛女獲選壁球國手 將代表台灣出賽

女星廖家儀婚後育有2子1女，在香港定居7年多，前年搬回台灣。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星廖家儀2009年與香港太古可口可樂總經理陳世傑結婚，婚後育有2子1女，在香港定居7年多，前年搬回台灣，近期她也斜槓起電影製片人，推出《空姐復仇記》還找來兒子幫電影用配樂，相當有才。今（15）日她受訪透露12歲女兒獲選壁球國手，今年7月將代表台灣出賽。

廖家儀女兒Hebe（右起）、王媛、Cordelia獲選壁球國手。（廖家儀提供）

廖家儀12歲女兒擅長體育，她從8歲就開始打壁球，如今也當選青少年組的國手，將代表台灣參加7月的錦標賽，除此之外準備參加今年的亞洲公開賽，實力受到肯定。廖家儀也喊話表示女兒最近也練起排球，歡迎排球教練找她。

「國標舞女王」稱號的廖家儀2019年她因滑雪意外導致十字韌帶斷裂，前年又因椎間盤突出進行第二次大型手術。（記者潘少棠攝）

而有「國標舞女王」稱號的廖家儀2019年她因滑雪意外導致十字韌帶斷裂，前年又因椎間盤突出進行第二次大型手術，如今恢復良好但還是要定期復健，坦言如果久坐或久站會容易疲憊。

