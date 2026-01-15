長澤雅美驚傳長期休養 婚後隨導演老公住加拿大

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女神長澤雅美在今年元旦宣布與導演福永壯志結婚，昨天（14日）她婚後首度更新IG，以中文、英文、日文表示感謝，「ありがとう，謝謝大家，Thanks a lot。」今天則傳出她有意在2026年「長期休養」，愛相隨丈夫，前往加拿大陪伴福永壯志拍攝《幕府將軍》續集。

長澤雅美曬出美照，更新IG表達感謝。（翻攝自長澤雅美IG）

根據《NEWSポストセブン》報導，業界人士指出，其實長澤雅美的經紀公司從去年底開始就通知相關單位，長澤雅美將在2026年進行長時間的休養。由於長澤雅美曾在2023年狂刪IG，刪到只剩下一則貼文，讓相關人士相當擔心，也因此這次突然宣布要放長假，業界本以為是12歲出道就馬不停蹄的她想要好好充個電，沒想到竟是結婚，令人相當驚訝。

福永壯志將在今年前往加拿大拍攝《幕府將軍》第二季。（達志影像）

業界進一步指出，長澤雅美放長假的主因其實是想跟老公在一起，福永壯志執導的人氣影集《幕府將軍》第二季預計在今年1月下旬於加拿大開拍，且拍攝期間長達1年，代表兩人才剛新婚就得分居。為避免這樣的情況發生，據悉她努力調整廣告以及相關工作，原本她主演的人氣系列作《信用詐欺師JP》將在2026年春天拍攝續集，不過因為長澤雅美要放長假，所以至少延到明年，要愛相隨福永壯志一起到加拿大。

