娛樂 最新消息

（影）林采緹氣炸 新娘嫌紅包少不會不要辦婚禮？

林采緹在新發出的影片裡，對於婚禮的紅包文化提出自己的看法。（翻攝自IG）林采緹在新發出的影片裡，對於婚禮的紅包文化提出自己的看法。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「蛇姬」林采緹喜歡透過社群記錄下生活點滴，近日她發了短片，透露自己看到網友辦婚禮的討紅包行為，深感不以為然，直言：辦婚禮想要回收或者賺錢，那麼麻煩，為何乾脆不要辦，這樣更省錢。

林采緹講述自己在網路上看到的文章，讓她深有所感。（翻攝自IG）林采緹講述自己在網路上看到的文章，讓她深有所感。（翻攝自IG）

還原過程原來是她在網路上看到一篇文章，一名新娘邀請姐妹參加婚禮，但朋友突然家中有事，臨時告知無法出席，並基於禮貌包了1200元的紅包致意。沒想到，新娘收到紅包不領情，還回覆姐妹本來說好要參加所以替她留了兩個位子，現在人沒到，最少也要自行吸收餐費，更說「兩個人妳至少要給什麼1680元」。這篇文章看得林采緹滿肚子火，怒道：「想著要回收這件事情或是賺錢，為什麼就不要辦就好，這樣你更省錢。」

林采緹認為婚禮不是靠紅包來分攤餐費。（翻攝自IG）林采緹認為婚禮不是靠紅包來分攤餐費。（翻攝自IG）

林采緹認為舉辦婚禮就是要宴請大家，參加的賓客包的紅包都是祝福和心意，並不是要大家來分攤餐費，如果一開始就希望想用婚禮回收或是轉錢，那還不如不要辦。

