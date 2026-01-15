自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕攀上台北101頂端嚇壞眾人！婆婆急電懇求「拜託爬1次就好」

賈永婕攀上台北101頂端嚇壞眾人，就連婆婆都急電懇求「拜託爬1次就好」。（組合照，翻攝自臉書）賈永婕攀上台北101頂端嚇壞眾人，就連婆婆都急電懇求「拜託爬1次就好」。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕日前親自挑戰攀登台北101頂端圓球自嘲是「瘋子董事長」，驚險畫面曝光後立刻引爆討論，不只高空畫面嚇壞眾人，就連婆婆都親自打電話懇求「只爬一次就好！」

賈永婕今（15日）談到這次挑戰，賈永婕表示自己需要的是「能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人」，因此立志當「地表最high董事長、地表最強網紅董事長」。而這趟攀登行動，也釣出婆婆親自致電勸阻「我拜託你，只要爬一次就好，千萬千萬不要再上去了…」她則笑回「媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦！影片應該看得出來我不會去第二次啦！」

此外，賈永婕也分享站在台北101頂端的影片，只見她全程緊抓欄杆，語氣發抖高喊：「I Love TAIPEI 101. Love Taiwan. 最瘋狂的董座」，並在攝影師要求下勉強單手比愛心、觸碰避雷針，畫面再度讓網友看得腿軟驚呼「我光看腳都軟了」、「地表最強，人美心也美！」甚至有人笑稱「下任董座要超越，可能只能往下跳傘了」、「應該只有阿湯哥能勝任下一任101董座」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中