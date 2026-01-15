賈永婕攀上台北101頂端嚇壞眾人！婆婆急電懇求「拜託爬1次就好」

賈永婕攀上台北101頂端嚇壞眾人，就連婆婆都急電懇求「拜託爬1次就好」。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕日前親自挑戰攀登台北101頂端圓球自嘲是「瘋子董事長」，驚險畫面曝光後立刻引爆討論，不只高空畫面嚇壞眾人，就連婆婆都親自打電話懇求「只爬一次就好！」

賈永婕今（15日）談到這次挑戰，賈永婕表示自己需要的是「能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人」，因此立志當「地表最high董事長、地表最強網紅董事長」。而這趟攀登行動，也釣出婆婆親自致電勸阻「我拜託你，只要爬一次就好，千萬千萬不要再上去了…」她則笑回「媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦！影片應該看得出來我不會去第二次啦！」

請繼續往下閱讀...

此外，賈永婕也分享站在台北101頂端的影片，只見她全程緊抓欄杆，語氣發抖高喊：「I Love TAIPEI 101. Love Taiwan. 最瘋狂的董座」，並在攝影師要求下勉強單手比愛心、觸碰避雷針，畫面再度讓網友看得腿軟驚呼「我光看腳都軟了」、「地表最強，人美心也美！」甚至有人笑稱「下任董座要超越，可能只能往下跳傘了」、「應該只有阿湯哥能勝任下一任101董座」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法