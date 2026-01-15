TRASH葵剛單飛 特殊「急凍妝」變成這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕TRASH的葵剛單飛發行個人專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，新歌單曲《魚肚白》以「天亮前的那一刻」為概念，描寫人在夜深未眠時，面對情感與現實轉變的狀態。MV延續單曲概念，以冰冷雪白的視覺風格打造超現實「冰凍世界」。

葵剛單飛推出個人專輯。（華納音樂提供）

葵剛為此挑戰特殊「急凍妝」，透露在悶熱天氣裡穿了五層衣服，營造地道雪景氛圍，「整個過程不是在演寒冷，而是在『忍耐』！」

原來在MV拍攝現場，畫面呈現出「冰天雪地」的世界，實際狀況卻和畫面完全相反，當時的氣溫可說是「又悶又熱」。葵剛笑說：「為了拍出冬天的寒冷感，我其實穿了將近五層衣服，整個人都悶出汗了，加上用來製造雪景效果的粉塵味道很重，近距離聞會有一種刺刺的感覺，拍到後面其實有點不舒服。」

葵剛挑戰特殊「急凍妝」。（華納音樂提供）

葵剛分享印象最深刻的是在MV中化了一個「急凍妝」，睫毛上、臉上都要放上用特殊材質做的「白雪」，並且完成一整天的拍攝。他直言：「眼睛根本張不開！整個過程不是在演寒冷，而是在『忍耐』。要忍住悶熱、忍住不適，也忍住眼睛的不舒服，讓表情看起來『什麼事都沒發生』！」

