中國微短劇疑鼓吹童婚 「7歲嫁人、15歲生子」劇情設定引爭議

〔即時新聞／綜合報導〕中國一部古裝微短劇近日因情節涉及未成年人早婚、生子，在網路引發激烈討論。該劇找來11歲女童演出「替嫁新娘」角色，劇情透過7歲「嫁人」、15歲「生子」等設定，再加上男女主角肢體互動鏡頭，被質疑是在鼓吹童婚和戀童內容，目前該劇被平台下架處理。

根據《星島日報》 報導，這部名為《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》的微短劇，找來11歲童星飾演女主角，搭配28歲男演員，劇中安排的情節，包括幼童嫁為人妻、提早生育，以及擁抱、牽手等「深情對視」鏡頭，使不少網民感到不適與憂慮。

短劇上線後迅速引爆熱議，批評聲浪集中在「內容可能誘導未成年人早婚與不當情感」，有人指出劇情變相宣揚不合時宜的價值觀，也有觀眾試圖為劇辯解，稱部分集數並未出現明顯親密場面，但對於劇本中明顯的童婚設定，多數人仍無法認同。

上海一名律師表示，涉及未成年人早戀或成人化情感的呈現，在劇情安排上渲染不當題材，已超出創作自由的範圍，已觸及法律底線，她指出，平台與製作團隊有責任審慎把關，避免讓違規內容流入市場。

