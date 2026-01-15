（影）傳奇猛將來台爬101！直呼做多少準備「總有意料之外的事情發生」

《赤手獨攀台北101：直播》將於Netflix播出。（Netflix提供）

〔記者許世穎／台北報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將來台挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101，101層樓、508公尺、零容錯空間，這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，Netflix將獨家直播，日前也釋出《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告。

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德將來台挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

預告中，艾力克斯霍諾德訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。影片當中也加入了艾力克斯妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：艾力克斯現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，艾力克斯就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，艾力克斯必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德。（Netflix提供）

《赤手獨攀台北101：直播》將於台灣時間1月24日上午9點於Netflix全球直播。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

《赤手獨攀台北101：直播》預告：

