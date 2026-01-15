小三、私生子全不扣分！洪尚秀連7年報到柏林影展

洪尚秀（左）和金珉禧愛得濃烈，導演事業也蒸蒸日上。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國作者型名導洪尚秀和「小三」影后金珉禧育有一名私生子，他的最新電影《她回來的那一天》（暫譯，그녀가 돌아온 날）今（15）傳出捷報，確定受邀參加第76屆柏林影展「全景單元（Panorama）」，無論私生活如何翻車，柏林依然買單。

事實上，這並非洪尚秀首次與柏林影展結緣，從《逃亡的女人》、《引言》、《小說家電影》、《在水中》、《旅人所嚮》，到去年《自然有話說》，加上今年新作，他已連續7年入選柏林，幾乎成為影展的「固定班底」。

更誇張的是，他在柏林的得獎紀錄同樣驚人，包括以《獨自在夜晚的海邊》將金珉禧推上柏林影后銀熊獎，另外也拿過最佳導演、劇本，以及兩次評審團大獎，這次新作尚未首映，就被外界視為「至少保底討論度」的競賽外亮點。

《她回來的那一天》入選柏林影展全景單元。（翻攝自Naver）

柏林影展總監翠西亞塔特爾（Tricia Tuttle）在邀請函中表示，《她回來的那一天》是一部兼具同理心與幽默感的作品，特別著墨於「女性如何被觀看」、「名聲如何形塑人生」，以及在眾人目光之下生活的意義。

《她回來的那一天》將於柏林影展進行世界首映，並預計上半年在韓國正式上映。

