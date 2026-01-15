NewJeans前成員Danielle開小紅書 瞄準中國市場？

「NewJeans」前成員Danielle開通小紅書帳號。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被經紀公司ADOR解約的「NewJeans」前成員Danielle昨（14）又有大動作，她開通小紅書帳號，外界解讀為Danielle有意開拓中國市場。不過，目前Danielle的帳號尚未開文，只和歌手姊姊Olivia Marsh互相追蹤，帳號開通沒多久追蹤人數就突破萬人大關。

Danielle是唯一被踢出NewJeans的成員，她、家人和ADOR前老闆閔熙珍將面臨巨額違約金。（翻攝自IG）

NewJeans因合約糾紛對簿公堂1年，如今Haerin、Hyein、Hanni都回歸ADOR，Minji正在進行討論協調，Danielle遭到強硬解約之外，還必須和家人、ADOR前老闆閔熙珍，面臨高達430億韓元（約新台幣10億元）違約金。

請繼續往下閱讀...

Danielle日前開直播感謝粉絲的支持。（翻攝自IG）

日前Danielle在新開通的IG帳號進行直播，湧入上萬名粉絲觀看支持，她感動落淚，還說：「Bunnies（粉絲名）一直都在，那份溫暖會留在心裡很久。這段時間我學到很多，已必須守護很多東西。現在看待家人的心情、看待世界的角度都變了」。

如今Danielle開通小紅書帳號，可見她有意跨出韓國，想進攻海外市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法