自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

NewJeans前成員Danielle開小紅書 瞄準中國市場？

「NewJeans」前成員Danielle開通小紅書帳號。（翻攝自IG）「NewJeans」前成員Danielle開通小紅書帳號。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被經紀公司ADOR解約的「NewJeans」前成員Danielle昨（14）又有大動作，她開通小紅書帳號，外界解讀為Danielle有意開拓中國市場。不過，目前Danielle的帳號尚未開文，只和歌手姊姊Olivia Marsh互相追蹤，帳號開通沒多久追蹤人數就突破萬人大關。

Danielle是唯一被踢出NewJeans的成員，她、家人和ADOR前老闆閔熙珍將面臨巨額違約金。（翻攝自IG）Danielle是唯一被踢出NewJeans的成員，她、家人和ADOR前老闆閔熙珍將面臨巨額違約金。（翻攝自IG）

NewJeans因合約糾紛對簿公堂1年，如今Haerin、Hyein、Hanni都回歸ADOR，Minji正在進行討論協調，Danielle遭到強硬解約之外，還必須和家人、ADOR前老闆閔熙珍，面臨高達430億韓元（約新台幣10億元）違約金。

Danielle日前開直播感謝粉絲的支持。（翻攝自IG）Danielle日前開直播感謝粉絲的支持。（翻攝自IG）

日前Danielle在新開通的IG帳號進行直播，湧入上萬名粉絲觀看支持，她感動落淚，還說：「Bunnies（粉絲名）一直都在，那份溫暖會留在心裡很久。這段時間我學到很多，已必須守護很多東西。現在看待家人的心情、看待世界的角度都變了」。

如今Danielle開通小紅書帳號，可見她有意跨出韓國，想進攻海外市場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中