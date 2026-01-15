自由電子報
娛樂 最新消息

「奶茶妹」章澤天開Podcast大翻車 遭酸主持太簡單...來賓劉嘉玲都尷尬了

章澤天（右）邀請劉嘉玲（左）當節目嘉賓。（翻攝自微博）章澤天（右）邀請劉嘉玲（左）當節目嘉賓。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕「奶茶妹」章澤天近日轉戰Podcast，自創節目《小天章》首播請到重量級嘉賓劉嘉玲，原本兩大話題人物同框備受期待，沒想到效果卻有點尷尬。

首集播出後，網友直言章澤天的主持功力「太過簡單」，聽眾紛紛吐槽她整集只回「對」、「你好厲害」，像是在做報時機器，氣氛平淡到連劉嘉玲的感性分享都無法接住，狠酸：「以為劉嘉玲是採訪者」、「其實坐在那就好，一開口水平立現」、「要不是劉強東老婆，她這主持水準，恐怕沒大咖敢上節目」，有人形容整集像是跟著流程走，沒有洞察力，也缺乏與嘉賓共鳴，甚至笑稱「節目開播更像嘉玲在自己找話題聊」。

章澤天開Podcast節目《小天章》，首集請到重量級嘉賓劉嘉玲，沒想到效果卻有點尷尬。（翻攝自微博）章澤天開Podcast節目《小天章》，首集請到重量級嘉賓劉嘉玲，沒想到效果卻有點尷尬。（翻攝自微博）

除了主持風格，章澤天的育兒觀也引發熱議，她提到完全禁止孩子使用社群媒體，並宣稱「社群媒體會永久改變青少年的腦神經突觸」，結果被神經學界打臉，指出她的說法過於誇張、缺乏科學依據。

劉嘉玲至章澤天的Podcast節目《小天章》當嘉賓。（翻攝自微博）劉嘉玲至章澤天的Podcast節目《小天章》當嘉賓。（翻攝自微博）

儘管如此，名人效應發威，首集兩小時內收聽量破萬，酸民覺得無聊乏味，但支持者認為她經營Podcast不以盈利為目的，還砸錢找團隊製作，仍期待未來節目能有新突破。

