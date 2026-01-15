BTS確定降臨高雄 陳其邁臉書被告白灌爆「Oh邁邁邁」

陳其邁放送BTS演唱會消息，吸引大批網友告白。（翻攝自臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕KPOP天團BTS防彈少年團公布世界巡迴演唱會行程，確定11／19～22會在「高雄站」連唱3場，高雄市長陳其邁在社群分享好消息後，臉書被大批網友告白灌爆，吶喊「愛邁邁邁」、「感恩邁邁讚嘆邁邁」。

陳其邁先前在臉書指出，實現ARMY心願，BTS世界巡迴官方正式宣佈，確定空降高雄！消息放送瞬間引爆全台粉絲熱潮，大批網友陸續湧入留言區，感謝市府促成國際級演唱會落腳高雄，還掀起一波創意告白熱潮。

BTS確定在高雄舉辦三場演唱會，大批網友湧進陳其邁臉書與Threads告白。（翻攝自臉書）

不少粉絲直接改編BTS經典歌曲Boy With Luv歌詞向陳其邁告白，有網友留言直呼「Oh邁邁邁，愛邁邁邁，謝謝市長，阿米已哭，求敲碗紫色高雄」，瞬間引發共鳴；也有人高喊「邁邁我愛你！！！！」、「高雄萬歲 其邁萬歲」、「感恩邁邁 讚嘆邁邁」，留言區宛如大型應援現場。

BTS確定在高雄舉辦三場演唱會，大批網友湧進陳其邁臉書與Threads告白。（翻攝自Threads）

陳其邁的Threads貼文下同樣湧現滿滿感謝聲浪，有粉絲表示「市長我愛你，邁邁太帥了，今晚睡不著了」，也有網友大讚市府團隊努力已久，「市府團隊肯定談很久，畢竟場地早就接洽好，終於可以說了」。

BTS確定在高雄舉辦三場演唱會，大批網友湧進陳其邁臉書與Threads告白。（翻攝自臉書）

更有歌迷興奮直呼「居然開三場太猛了！！繼續許願其他嗨炸高雄」，顯示粉絲對高雄作為演唱會城市的高度期待。另有網友幽默表示「這是什麼讓人想遷戶籍的市長」、「高雄市政府沒有要放過其他縣市的意思」，也讓高雄再度成為全台矚目焦點。

網友評論，這次BTS世界巡迴選擇高雄，不僅展現城市大型活動接軌國際的能量，也再次印證高雄作為台灣演唱會之都，在演唱會經濟與城市行銷上的吸引力。

