阿部瑪利亞突認「想嫁台灣人」 列1關鍵條件：可以跟公婆學習

〔記者傅茗渝／台北報導〕日籍女星阿部瑪利亞今年初宣布自立門戶，今（15）出席日本伴手禮振興委員會開幕活動，坦言自擔老闆不輕鬆，自爆去年營收幾乎與支出打平，還笑稱為了學好台語，不排除「嫁給台灣人」。

阿部瑪利亞自曝身兼藝人與老闆雙重角色，許多事都得親力親為。（記者傅茗渝攝）

14歲就出道的阿部瑪利亞，過去十幾年都有經紀公司遮風避雨，如今獨自經營公司，她坦言：「非常困難，我從14出道到去年，都是經紀公司一員，沒有廠商應對、政府都沒處理過。」身兼藝人與老闆雙重身份，讓她備感壓力。她透露現在每天都在學習，「申請簡報資料都是中文，很多時候都是不太會用，很多看合約資料覺得中文還不夠好。」

請繼續往下閱讀...

阿部瑪利亞坦言自立門戶後壓力不小，去年營收幾乎與支出打平。（記者傅茗渝攝）

談到新年目標，阿部瑪利亞相當務實，直言：「不要虧錢。」她透露目前員工僅有一位，許多專業項目仍需外包，「賺的錢跟支出差不多，去年很多這樣的情況，今年希望看到綠色的字。」

此外，推廣日本伴手禮的她，也忍不住小小吐槽台灣好友的反應。她笑說台灣人比較害羞，送禮時常得不到預期的驚喜感：「台灣朋友通常不會給情緒價值，我想像開心，我發現台灣朋友們比較害羞，收到喜歡的不會表現，就是喔謝謝，我送禮沒有什麼成就感。」

阿部瑪利亞想體驗買年菜、感受台灣年味。（記者傅茗渝攝）

今年春節，阿部瑪利亞決定留在台灣體驗過年文化，除了想買年菜，更對「台語」產生濃厚興趣。她笑說上綜藝節目時常聽不懂長輩的話，深感藝人應該多學習，甚至語出驚人地表示：「看看有沒有適合男生，嫁來台灣跟婆婆公公學習。」對於2026年的期許，她選了「心」作為代表字，感性表示去年為了撐起公司，無暇顧及內心，「去年是讓公司經營下去，無法思考心裡開不開心。今年努力工作過程，可以多多照顧自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法