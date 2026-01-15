自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿部瑪利亞突認「想嫁台灣人」 列1關鍵條件：可以跟公婆學習

〔記者傅茗渝／台北報導〕日籍女星阿部瑪利亞今年初宣布自立門戶，今（15）出席日本伴手禮振興委員會開幕活動，坦言自擔老闆不輕鬆，自爆去年營收幾乎與支出打平，還笑稱為了學好台語，不排除「嫁給台灣人」。

阿部瑪利亞自曝身兼藝人與老闆雙重角色，許多事都得親力親為。（記者傅茗渝攝）阿部瑪利亞自曝身兼藝人與老闆雙重角色，許多事都得親力親為。（記者傅茗渝攝）

14歲就出道的阿部瑪利亞，過去十幾年都有經紀公司遮風避雨，如今獨自經營公司，她坦言：「非常困難，我從14出道到去年，都是經紀公司一員，沒有廠商應對、政府都沒處理過。」身兼藝人與老闆雙重身份，讓她備感壓力。她透露現在每天都在學習，「申請簡報資料都是中文，很多時候都是不太會用，很多看合約資料覺得中文還不夠好。」

阿部瑪利亞坦言自立門戶後壓力不小，去年營收幾乎與支出打平。（記者傅茗渝攝）阿部瑪利亞坦言自立門戶後壓力不小，去年營收幾乎與支出打平。（記者傅茗渝攝）

談到新年目標，阿部瑪利亞相當務實，直言：「不要虧錢。」她透露目前員工僅有一位，許多專業項目仍需外包，「賺的錢跟支出差不多，去年很多這樣的情況，今年希望看到綠色的字。」

此外，推廣日本伴手禮的她，也忍不住小小吐槽台灣好友的反應。她笑說台灣人比較害羞，送禮時常得不到預期的驚喜感：「台灣朋友通常不會給情緒價值，我想像開心，我發現台灣朋友們比較害羞，收到喜歡的不會表現，就是喔謝謝，我送禮沒有什麼成就感。」

阿部瑪利亞想體驗買年菜、感受台灣年味。（記者傅茗渝攝）阿部瑪利亞想體驗買年菜、感受台灣年味。（記者傅茗渝攝）

今年春節，阿部瑪利亞決定留在台灣體驗過年文化，除了想買年菜，更對「台語」產生濃厚興趣。她笑說上綜藝節目時常聽不懂長輩的話，深感藝人應該多學習，甚至語出驚人地表示：「看看有沒有適合男生，嫁來台灣跟婆婆公公學習。」對於2026年的期許，她選了「心」作為代表字，感性表示去年為了撐起公司，無暇顧及內心，「去年是讓公司經營下去，無法思考心裡開不開心。今年努力工作過程，可以多多照顧自己。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中