男星「差1秒險被時速80車子撞飛」！心有餘悸發聲

生死一瞬間的過程讓張雁名心有餘悸。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張雁名2022年娶回小12歲圈外老婆，婚後育有兒子「地瓜球」，不時透過社群分享溫馨家庭日常，他今分享自己剛經歷一場「生死一瞬間」的交通驚魂，因他等紅燈時因回覆一封重要簡訊停留短短2、3秒，竟因此躲過高速闖紅燈轎車，險些被撞飛，事後仍心有餘悸。

張雁名還原事發經過，表示當時在騎樓下等紅綠燈準備過馬路，號誌轉為綠燈時，突然收到一封重要簡訊，於是停在原地回覆，大約2到3秒。沒想到就在他準備起步的瞬間，一輛紅色轎車竟高速闖紅燈，「時速大概80吧」，直接在他面前呼嘯而過，隨即揚長而去，驚險畫面讓他當場傻眼。

請繼續往下閱讀...

短短幾秒的時間差，意外成了救命關鍵。張雁名驚魂未定地感嘆：「真的就只差一秒，只差一秒的時間！」他坦言，若不是那封簡訊讓他多停留了一下，「我應該直接就被撞飛了」，甚至可能再也見不到心愛的家人。

想到家中妻子與孩子，張雁名語氣哽咽，直言若真的發生意外，「可能就再也見不到老大跟地瓜球了」。他在文末感謝冥冥中的幸運，寫下「謝謝那封簡訊救了我」，雖然身體毫髮無傷，但心理衝擊不小，直呼至今腦海中仍不斷浮現當下畫面，餘悸猶存，也引來不少粉絲留言關心，紛紛要他多加小心，也痛批闖紅燈駕駛行徑誇張又危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法